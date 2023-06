Corinthians acerta venda de Mantuan para o Zenit; confira valores

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 12:52 Compartilhe

Nesta sexta-feira (23), o Corinthians anunciou venda de Gustavo Mantuan, de 22 anos, ao Zenit. O jogador, que estava emprestado ao clube russo desde a última temporada, assinou com a equipe por quatro temporadas.

Dono de 40% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians negociou sua porcentagem por dois milhões de euros (cerca de R$ 10,4 milhões). Na negociação por Yuri Alberto, em janeiro, a equipe do Parque São Jorge já havia cedido outra parte do percentual do meia-atacante.

Segundo dados do site Transfermarkt, Mantuan disputou 46 partidas com a camisa do Corinthians. No Timão, ele marcou seis gols e deu uma assistência.