Corinthians acerta venda de Mantuan ao Zenit; veja valores

O Corinthians acertou a venda do atacante Gustavo Mantuan ao Zenit, da Rússia, por 2 milhões de euros (R$ 9,5 milhões, na cotação atual). A equipe russa agora ficará com 90% dos direitos econômicos do jogador. Eles já tinham 50%, repassados quando o Timão adquiriu o centroavante Yuri Alberto em definitivo, no início deste ano.

Mantuan estava emprestado ao clube europeu desde junho do ano passado, envolvido na troca de empréstimos que o Alvinegro fez com os russos para ter Yuri Alberto. Na ocasião, o goleiro Ivan também foi emprestado ao time de São Petersburgo.

A opção de compra do Zenit pelos 40% que o Corinthians ainda possuía dos direitos de Mantuan era de 10 milhões de euros (R$ 47,7, na cotação atual). Porém, a quantia foi considerada alta pelos russos para que o atleta fosse comprado. A direção corintiana, por sua vez, aceitou negociar, e o acordo foi firmado por um valor menor.

Revelado pelas categorias de base corintiana, Mantuan sofreu três lesões sérias no joelho, sendo que em uma delas já atuava no elenco profissional. No entanto, o atleta se destacou com a camisa corintiana no primeiro semestre do ano passado, com o então treinador Vítor Pereira.

Mantuan foi uma espécie de “12° jogador” nesta temporada no Zenit, começando grande parte das partidas como reservas, mas sempre contribuindo positivamente ao sair do banco. O meia-atacante disputou 28 jogos em seu primeiro ano na Europa, marcando seis gols e dando quatro assistências. Seu vínculo com o Timão vai até 2027.