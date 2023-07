Copa do Mundo feminina: Seleção Brasileira volta aos treinos após duelo amistoso com a China

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 7:37 Compartilhe

A Seleção Brasileira feminina voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira em Gold Coast – madrugada no Brasil -, visando a preparação para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Após bater a China em jogo-treino por 3 a 0, as atletas convocadas pela sueca Pia Sundhage realizaram uma pequena recuperação do encontro.

O aquecimento com a preparadora física Ivi Casagrande foi voltado para a parte lúdica e, logo depois, algumas jogadoras fizeram atividade regenerativa para readquirir a forma enérgica ideal. As autoras dos gols, Luana, Kathellen e Rafaelle, estiveram no exercício de recuperação, assim como Andressa Alves, Tamires, Debinha, Antonia, Duda Sampaio, Kerolin, Adriana, Ary e Ana Vitória.

As demais atletas fizeram um treinamento voltado para a parte ofensiva, comandadas por Lille Persson, auxiliar de Pia. Na primeira parte, cruzamentos com finalização a gol, e na segunda parte, confrontos reduzidos de dois contra dois.

A ausência mais sentida, novamente, foi a de Marta. A camisa 10 segue em processo de recuperação após um desconforto muscular e foi poupada por controle de carga, algo já previsto no planejamento da comissão técnica. Além da craque, as atacantes Bia Zaneratto e Geyse e a zagueira Taynara também estiveram fora pelo mesmo motivo.

A estreia na Copa acontecerá apenas no dia 24 de julho, quando a Seleção enfrenta o Panamá pela primeira rodada do grupo F. Na sequência, Pia Sundhage e suas comandadas encaram a França, algoz do Mundial de 2019, e decidem a última rodada em duelo frente à Jamaica.