Copa do Mundo Feminina: Seleção Brasileira faz última atividade antes de jogo-treino com a China

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 12:42 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina treinou na tarde desta quarta-feira (madrugada no Brasil) em Gold Coast, na Austrália, visando a preparação para a Copa do Mundo, que será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A atividade foi aberta para a imprensa por apenas 15 minutos, sendo a primeira no planejamento a ter um período fechado apenas para a comissão e as atletas.

O aquecimento e uma parte do trabalho com bola puderam ser vistos pelos jornalistas presentes. Depois, a treinadora Pia Sundhage fechou o treino para passar ocasiões de bola parada às comandadas, de acordo com o portal “GE”. O foco foram as jogadas de escanteio e falta lateral defensivas, em orientações passadas pelo auxiliar Anders Johansson.

Cliques e olhares também se voltaram para fora do campo. A camisa 10 da Seleção, Marta, ficou de fora da atividade devido a um desgaste muscular. Se recuperando de desconforto na coxa esquerda, a atleta foi poupada e, de acordo com a comissão técnica, isso estava no planejamento e não preocupa para a estreia na Copa do Mundo.

+ Confira a programação completa preparada pela comissão de Pia Sundhage

A Seleção estreia no dia 24 de julho, enfrentando o Panamá, azarão da chave. Cinco dias depois, encara a França, algoz da eliminação na última edição do Mundial; no dia 2 de agosto, a fase de grupos será encerrada em decisão contra a Jamaica.