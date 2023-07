Copa do Mundo Feminina: Repórter faz pergunta constrangedora para capitã de Marrocos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 9:43 Compartilhe

Um repórter da BBC World constrangeu a capitã da seleção de Marrocos, Ghizlane Chebbak, durante uma coletiva pré-jogo pela Copa do Mundo Feminina contra a Alemanha, neste domingo (23), na Austrália. O representante da mídia inglesa questionou se havia alguma jogadora homossexual na equipe, fazendo com que até os colegas de profissão ficassem envergonhados. Um moderador da Fifa não permitiu que a capitã respondesse a questão.

A indagação causou polêmica, pois no território marroquino, são proibidos relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o jornal “The Athletic”, os jornalistas marroquinos presentes na coletiva demonstraram audivelmente a insatisfação com a pergunta.

A repórter da CBC Sports, que estava no local,Shireen Ahmed, declarou que a pergunta foi completamente sem noção

– Eu estava nesta conferência de imprensa. O repórter foi completamente sem noção. [Pensar] em diminuir possíveis danos [em consequência de uma resposta] é importante, e colocar a questão à capitã ou ao treinador era desnecessário. A pergunta foi descartada por um moderador da mídia da FIFA, mas não deveria ter sido feita. – disse a especialista em mulheres mulçumanas no esporte.

Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90