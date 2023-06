Copa do Mundo Feminina: pesquisa aponta que maioria das pessoas não sabem quando o torneio começa e onde será sediado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:20 Compartilhe

Apesar da proximidade do início da Copa do Mundo Feminina 2023, a maioria das pessoas não sabe quando e onde o campeonato acontece. A constatação faz parte de uma pesquisa promovida pela “Amaro”, Retail Tech que opera um ecossistema omnicanal de lifestyle, que lançou a campanha “Bora Falar Delas” como forma de incentivar o futebol feminino.

De acordo com uma pesquisa realizada no perfil oficial da marca no Instagram, 71% responderam que não sabem quando a Copa vai acontecer e 82% responderam que não sabem onde será sediada. Ainda, a pesquisa mostrou que 71% das pessoas acompanharam a Copa masculina no ano passado, mas apenas 43% vai acompanhar os jogos do Brasil na Copa Feminina.

A campanha tem o objetivo de questionar o porquê do futebol feminino ainda receber tão pouco reconhecimento, mesmo quando as mulheres têm conquistas incríveis no esporte. A partir do resultado desta pesquisa, a marca resolveu testar o que uma das tecnologias mais disruptivas do mercado tem a dizer sobre o assunto. O vídeo apresenta imagens geradas por inteligência artificial e mostra uma interação real com o Chat GPT, onde são feitas perguntas sobre recordes e destaques da história do futebol.

Ao ser perguntado “Quem jogou mais partidas oficiais pela seleção brasileira de futebol?”, a inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI responde que foi o ex-lateral-direito Cafu, com 142 jogos. No entanto, a informação omitida é que Formiga é a atleta, tanto entre homens quanto mulheres, que mais jogou pela seleção, com 234 partidas oficiais.

Quando questionado sobre “Quem fez mais gols pela seleção brasileira de futebol?”, o Chat GPT responde que foi o Pelé, com um total de 77 gols. Mais uma vez, a inteligência artificial desconsidera o futebol feminino, e deixa de informar que Marta já marcou 119 gols em partidas oficiais pela seleção brasileira, sendo 17 deles em Copas do Mundo, se tornando o maior número entre homens e mulheres.

– Essa ferramenta de inteligência artificial é uma base de conhecimento que se alimenta de informações coletadas da internet. Se ela não está trazendo as conquistas femininas nas suas respostas, significa que nós não estamos falando delas o suficiente. Queremos que o futebol feminino seja comemorado e reconhecido – explica Natalia Fujii, creative lead da Amaro.

Diante de vários outros questionamentos, como “quem ganhou mais vezes o prêmio FIFA de melhor do mundo” ou “quem participou de mais Copas”, as conquistas femininas continuam sendo ignoradas. O Chat GPT tenta se justificar, mencionando que não possui informações atualizadas após setembro de 2021, pois foi lançado em novembro de 2022, mas todos os recordes das mulheres da nossa seleção foram estabelecidos antes dessa data.

– Somos uma marca comprometida com o futuro das mulheres, e o empoderamento feminino é uma das nossas principais frentes. No nosso time, temos 68% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Queremos que as conquistas femininas sejam reconhecidas tanto no mundo da Inteligência Artificial, quanto na vida real, para que meninas cresçam sabendo que elas podem ser o que quiserem ser – conclui Denise Door, VP de Marketing da empresa.