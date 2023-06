Copa do Mundo Feminina: Marta lidera ranking de jogadoras mais ricas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:00 Compartilhe

A disparidade em relação ao futebol masculino ainda é enorme, mas as jogadoras de futebol têm visto um aumento em seus salários e ganhos com patrocínios nos últimos anos (até que enfim!).

A menos de um mês da Copa do Mundo Feminina, o jornal “Marca” publicou um ranking das atletas mais ricas que disputarão o torneio na Austrália e Nova Zelândia, a partir de 20 de julho. Maior jogadora de todos os tempos, a rainha Marta lidera a lista.

Conheça as cinco jogadoras mais ricas da Copa do Mundo Feminina:

1. Marta – US$ 13 milhões (R$ 63 milhões)

A brasileira, considerada uma das maiores atletas da modalidade, lidera a lista. Atualmente no Orlando Pride, da liga americana de futebol, Marta tem salário de cerca de US$ 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão) e fortuna estimada em US$ 13 milhões (R$ 63 milhões).

2. Wendie Renard – US$ 10 milhões (R$ 48,5 milhões)

A francesa, capitã da seleção de seu país e do Lyon, ocupa a segunda posição. Seu salário também é de US$ 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão), mas sua fortuna é estimada em US$ 10 milhões (R$ 48,5 milhões).

3. Amandine Henry – US$ 7 milhões (R$ 33,9 milhões)

Outra francesa na lista, Henry superou uma grave lesão no joelho para se tornar uma das principais jogadoras do Lyon. Seu salário é de US$ 390 mil por ano (R$ 1,8 milhão) e seu patrimônio líquido é estimado em US$ 7 milhões (R$ 33,9 milhões).

4. Alex Morgan – US$ 4 milhões (R$ 19,4 milhões)

A americana, uma das maiores estrelas do futebol feminino, tem um salário anual de cerca de US$ 450 mil (R$ 2,1 milhões). No entanto, seu patrimônio é estimado em US$ 4 milhões (R$ 19,4 milhões).

5. Megan Rapinoe – US$ 3,7 milhões (R$ 17,9 milhões)

Conhecida por sua voz ativa em defesa do desenvolvimento do futebol feminino e da igualdade de condições, Rapinoe tem salário estimado em US$ 445 mil por temporada (R$ 2,1 milhões). Sua fortuna é estimada em US$ 3,7 milhões (R$ 17,9 milhões).