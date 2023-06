Copa do Mundo Feminina: Confira as adversárias, locais e horários das partidas da Seleção Brasileira na fase de grupos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:02 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina 2023 vai começar. A edição marca a despedida da maior jogadora da história do futebol feminino, Marta, seis vezes eleita melhor do mundo. Desta vez, a competição será realizada na Austrália e Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, e a Seleção Brasileira vai em busca do primeiro título.

A treinadora Pia Sundhage anunciou a convocação na sede da CBF nesta terça-feira (27). Entre muitos novos nomes, marcando uma geração promissora, a ausência de Cristiane, do Santos, foi sentida por grande parte dos torcedores e jornalistas.

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo F e terá a França, Jamaica e Panamá. A Fifa divulgou nesta quarta-feira (28) os locais dos jogos, além dos horários, anteriormente divulgados.

A rodada de estreia será contra o Panamá, no dia 24 de julho, na casa do Adelaide United, o Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália. Inaugurado em 1960, o estádio tem capacidade para 13.327 pessoas e passou por grande reforma para receber a competição.

+ Americana ex-UFC entra no OnlyFans: saiba nomes do esporte que vendem conteúdos na plataforma

A segunda rodada terá pela frente o clássico contra a França, no dia 29 de julho, no Brisbane Stadium, em Brisbane, também na Austrália. O palco da partida tem capacidade para 46.851 pessoas e foi inaugurado em 1914. É considerado um ‘coliseu do esporte’, e passou por uma reforma significativa em 2003. O estádio é marcado por ter recebido cinco edições de Copa do Mundo da Rugby League, incluindo duas finais, em 2008 e 2017, uma Copa do Mundo de Rúgbi, além da final da Super Rugby, em 2011.

A última partida da fase de grupos será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne, no AAMI Park. O estádio tem capacidade para 24.870 pessoas e foi inaugurado em 2010. Casa do Melbourne City e Western United, entre outros times de Rúgbi, recebeu, em 2012, o prêmio de ‘estádio mais icônico e relevante culturalmente do mundo’ no World Stadium Congress, em Doha, no Catar.