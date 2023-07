Copa do Mundo Feminina começa com boas audiências no Sportv

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 13:11 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina nem bem começou e já trouxe bons números de audiência logo no primeiro dia de transmissões no sportv. Na noite desta quinta-feira, dia 20, o duelo entre as meninas da Nigéria e do Canadá levou o canal à liderança da tv paga, elevando a média da faixa em 400% (aumentando a audiência em 5x) em comparação com as quatro semanas anteriores.

Mais de 930 mil pessoas acompanharam o primeiro dos 18 jogos que serão exibidos pelo sportv na fase de grupos do torneio, elevando o share de participação do canal a 72%, o que significa que a cada 10 televisores ligados nos canais esportivos, sete deles estavam sintonizados na transmissão da Copa Feminina.

Já considerando a faixa consolidada dos dois jogos exibidos pelo canal – Nigéria x Canadá (início às 23:30) e Espanha x Costa Rica (início às 04:30) – foram mais de 1 milhão de pessoas alcançadas, e houve um crescimento de 388% na faixa, se comparado às 4 semanas anteriores.

