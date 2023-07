Copa das Federações começa em Uberlândia (MG)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 20:17 Compartilhe

Os próximos quatro dias serão de muita torcida e euforia no Praia Clube, em Uberlândia. Teve início, nesta sexta-feira (21), a Copa das Federações, torneio interfederações e uma das competições mais tradicionais do calendário infantojuvenil nacional, que vai até terça-feira (25).

Ao todo, 531 tenistas de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins disputam a edição deste ano.

A Copa das Federações é disputada nos mesmos moldes da Copa Davis e da Billie Jean King Cup, nas categorias: 9 e 10 anos (sem contar pontos na classificação geral) e 12, 14, 16 e 18 anos, nos naipes masculino e feminino.

“É sempre especial ter oportunidade de defender as bandeiras do seu estado. Geralmente, a maioria dos participantes, seja tenista ou treinador, que está aqui representando o estado, tem na sua origem, o início da sua carreira, nesse estado que está aqui representando. Então, envolve uma emoção diferente. É um campeonato, mas no final do dia é como se fosse uma Copa Davis ou uma Billie Jean King Cup”, ressalta Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT).

A cerimônia oficial de abertura, com o desfile das delegações, aconteceu nesta sexta-feira. Neste primeiro dia de competição foram realizados 35 confrontos com 105 jogos (duas simples e uma dupla em cada confronto). A Copa das Federações prossegue neste sábado, a partir das 9h.