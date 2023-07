Convocada para a Copa do Mundo Feminina no lugar de Nycole, Angelina revela ansiedade: ‘A ficha ainda não caiu’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 15:24 Compartilhe

A Seleção Brasileira ganhou uma nova jogadora para disputar a Copa do Mundo Feminina. Angelina foi convocada após Pia Sundhage cortar a atacante Nycole por lesão no tornozelo esquerdo. Já em Brisbane com a equipe, a meio-campista concedeu entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de disputar o primeiro Mundial.

– Ainda não caiu a ficha, então essa emoção de estar realmente entre as 23 não bateu ainda. Ontem fiquei muito triste pela Nycole, porque quando você passa por uma lesão, independentemente de qualquer que seja, você não deseja isso para ninguém e eu entendo muito como ela está se sentindo.

– É difícil, eu fico triste por ela, e vou pegar essa oportunidade para jogar por ela também – lamentou.

A Seleção Brasileira tem estreia marcada para o dia 24 de junho, contra o Panamá, às 8h (de Brasília). A jogadora demonstrou confiança no elenco que vai em busca do título inédito.

– A gente está já está se preparando há um tempo com treinos e está chegando a parte boa. Agora é chegar o momento de jogar, de fazer acontecer. Acho que todo mundo está confiante. O elenco está muito bem preparado, tem muita qualidade, tem muito talento aqui. Estamos muito confiantes, independentemente de quem vai começar o jogo – finalizou.