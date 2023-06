Convocada, Bárbara já discutiu com atleta paralímpica e foi criticada por comentarista da Globo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 19:32 Compartilhe

Convocada para defender a Seleção Brasileira em mais uma Copa do Mundo pela treinadora Pia Sundhage, a goleira Bárbara, do Flamengo, foi um dos nomes mais criticados por torcedores nas redes sociais.

Além das reclamações referentes ao desempenho técnico, o chamado da arqueira reviveu uma antiga polêmica com a atleta paralímpica Andréa Pontes — que chegou a envolver a comentarista Ana Thaís Matos.

Tudo começou quando Andréa, atleta da paracanoagem, criticou o desempenho da goleira nas Olimpíadas de 2021, em Tóquio, e sugeriu a substituição de Bárbara por Babi Arenhart, do handebol.

A goleira não gostou e rebateu a atleta paralímpica, que soltou uma tréplica em que foi acusada de gordofobia.

– Quer fazer um tiro de 200m de velocidade comigo? Você aguenta? “Cheinha” como você está, o arrasto do caiaque vai ser grande! E, antes que eu esqueça: vai treinar para não tomar outro frango e afundar o Brasil de novo! – publicou ela.

Andréa ainda fez uma postagem, aconselhando Bárbara a “treinar para emagrecer”, o que enfureceu a goleira — que destilou ofensas contra a atleta paralímpica, mas, desta vez, nas mensagens privadas.

– Acha que só porque é deficiente pode falar o que quer? Tome no seu c…, que vai escutar o que quero te falar também. Dá o teu jeito aí e tenta pegar uma vaguinha aqui, já que em algum dia na vida você já chegou em sexto lugar em um esporte que ninguém sabe quem é e o que você faz no mundo – comentou.

A discussão, é claro, reverberou. Ana Thaís Matos, comentarista da Globo, repercutiu o entrevero entre as duas e criticou Bárbara pela postura.

– Eu não sei o que a Bárbara tem na cabeça. Parece que não se preparou para o momento de maior exposição. Usar esportes paralímpicos pra atacar alguém é uma vergonha. Usar termos de violência sexual contra uma mulher, outro erro medonho. Lamentável – escreveu no Twitter.

Por fim, Ana Thaís cobrou uma atitude por parte da técnica Pia, que no fim das contas, não aconteceu.

– Vamos ver qual vai ser a postura da Pia com a Bárbara. Comportamento tão errado quanto ao da Chú (que foi humilhada por todos) e perdeu a vaga olímpica – finalizou.

Com Bárbara no grupo, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, uma segunda-feira, contra o Panamá. Ao longo da fase de grupos, a Seleção ainda encara França e Jamaica.