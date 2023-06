Convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo: saiba onde assistir, horário e informações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:56 Compartilhe

Na próxima terça-feira (27), a treinadora Pia Sundhage anunciará a lista das jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina, realizada na Austrália e na Nova Zelândia entre julho e agosto. A princípio, Pia chamará 26 jogadoras e, posteriormente, cortará três, ficando com as 23 permitidas pela Fifa.

Em amistoso preparatório para o Mundial, o Brasil enfrentará o Chile no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 2 de julho. Logo depois, a delegação viajará para Gold Coast, na Austrália, para se adaptar ao fuso horário e treinar já na Oceania para a disputa.

Data: terça-feira, 27 de junho de 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca (RJ)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e canais da CBF (internet)

Pia Sundhage iniciou o processo de preparação com algumas jogadoras na última semana, recebendo 15 atletas na Granja Comary para realizar trabalhos de aprimoramento físico, tático e técnico. Entre elas, estiveram a zagueira Rafaelle, a meio-campista Andressa Alves e a atacante Geyse, conhecidas no alto escalão do futebol feminino europeu.

A camisa 10 do Brasil, Marta, deve estar disponível para a convocação de Pia. Após cerca de um ano se recuperando de uma lesão no joelho, a craque passou os últimos meses em processo de recondicionamento físico e afirmou “estar tudo certo com ela”, mesmo tendo sido poupada de jogo do Orlando Pride, seu time nos EUA.

A Seleção foi sorteada no grupo F do Mundial e não terá vida fácil. A estreia acontecerá no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), enfrentando o Panamá em Hindmarsh. Cinco dias depois, a adversária será a França, que eliminou a equipe de Pia na última edição, em 2019. No segundo dia de agosto, a equipe brasileira fechará a fase de grupos contra a Jamaica em Melbourne.