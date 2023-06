Contrato longo e multa rescisória alta de Fábio Carille no Japão atrapalham desejo do Santos pelo retorno do treinador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 20:24 Compartilhe

O Santos tem Fábio Carille como plano A para assumir o clube na saída de Odair Hellmann. Porém, o profissional, que dirigiu o Peixe entre o fim de 2021 e início de 2022, está trabalhando no futebol japonês. O treinador está à frente do V-Varen Nagasaki, com quem tem contrato até o fim do ano que vem e também possui uma multa rescisória considerada alta.

Ainda assim, a diretoria santista avalia o nome na expectativa de que ele esteja interessado em voltar a trabalhar no Brasil. A direção do clube alvinegro fez contato com o estafe do profissional e aguarda os primeiros sinais para saber se é possível avançar para negociação. A tendência, no entanto, é que não haja prosseguimento, já que o Peixe só deve oferecer contrato até o fim do ano, quando se encerra a gestão atual, tempo menor do que Carille já tem garantido na equipe japonesa.

+ Até 70% OFF em produtos do Peixe para os torcedores fanáticos!

Carille foi demitido do Santos em fevereiro do ano passado, após uma derrota para o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Na época, as divergências com o então executivo de futebol Edu Dracena foram fundamentais para o desligamento do profissional. Hoje, o comitê gestor santista entende que a demissão naquela ocasião foi um erro, assim como a autonomia dada para Dracena, que pediu demissão ainda na temporada passada, mas em julho, após a eliminação santista na Copa Sul-Americana, ainda nas oitavas de final, para o Deportivo Táchira, da Venezuela.

+ Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!

Diferentemente da relação com Edu Dracena, que não era das melhores, Fábio Carille tinha um ótimo relacionamento com o presidente Andres Rueda. O técnico também gostava bastante da cidade e das pessoas do clube. Esse lado afetivo pode ser usado pela diretoria santista para que o treinador retorne na missão de contornar o péssimo momento vivido pelo Alvinegro. Porém, as chances disso acontecer são consideradas bem pequenas.

Outro nome do radar, principalmente se a situação com Carille não evoluir, é o de Roger Machado. Disponível no mercado desde setembro do ano passado, quando foi desligado do Grêmio, o técnico também foi procurado e estaria disponível para dirigir o Santos mesmo com vínculo até o fim da temporada.