CONTRATADO! Santos anuncia zagueiro João Basso de forma inusitada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:43 Compartilhe

O Santos oficializou nesta segunda-feira (31) a chegada do zagueiro João Basso, que estava no Arouca, de Portugal. Ele foi comprado pelo Peixe e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

No anúncio realizado nesta tarde, o clube publicou uma foto do ‘Baleião’, seu mascote, dando uma ‘aula de anatomia’, com uma lousa indicando o baço, órgão do corpo humano. Apesar da pronúncia ser igual, o sobrenome do zagueiro não tem relação com o órgão que fica próximo à costela.

Professor Baleião começando a aula de anatomia pra anunciar mais uma contratação do Peixão! ????‍???? pic.twitter.com/CSoBIGVy5H — Santos FC (@SantosFC) July 31, 2023

Natural de Curitiba, João Basso foi revelado na base do Paraná e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2015. Após boas atuações na equipe paranaense, o defensor chamou a atenção do futebol português e, em 2016, acertou sua transferência para o Estoril Praia.

No país europeu, o zagueiro também passou pelo Real Sport Club até chegar ao Arouca, em 2019. Titular absoluto e um dos destaques, João Basso contribuiu para que o clube subisse de divisão e disputasse a elite nacional do Campeonato Português em 2021. Em quatro temporadas pelo Arouca, o brasileiro atuou em 136 partidas, sendo 130 delas como titular, anotando 19 gols e três assistências no período.

Agora, João Basso chega como o quarto reforço do Santos na atual janela de transferências. Anteriormente, o Peixe já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch. O Alvinegro ainda deve anunciar a chegada do zagueiro Juan Pablo Vargas, do Millonarios, nesta terça-feira (1).