Contas para a vaga: o que o Atlético-MG precisa fazer para passar de fase na Libertadores

O Atlético-MG já “esqueceu” a derrota para o Fortaleza, pelo Brasileiro e já muda o foco para a Copa Libertadores. E a primeira grande “missão” do técnico Felipão no Galo pode sr mais tranquila do que os últimos jogos do time, pois a equipe mineira depende apenas das próprias forças na rodada final do Grupo G para garantir a sua vaga nas oitavas de final da competição internacional.

Os brasileiros entram em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Libertad em Assunção, pela última rodada do Grupo G e com nove pontos, na segunda posição da chave, três a mais do que o rival paraguaio, terceiro, com seis, o Galo precisa apenas de um ponto para avançar.

Até uma derrota por um gol de diferença classifica o Atlético, pois o Galo tem melhor saldo de gols do que o Libertad. Com a vitória sobre o Alianza, em Lima, na rodada passada, os comandados de Felipão podem també sonhar com a primeira posição do grupo.

O Athletico-PR lidera a chave com 10 pontos e se empatar ou perder para o Alianza, já eliminado, jogando em Curitiba, também na terça-feira, 27, às 19h, o Atlético terminará na ponta do Grupo G.