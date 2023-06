Consultor esportivo da RedBull afirma que Alpha Tauri mudará de nome e modelo para 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:32 Compartilhe

O chefão da RedBull, Helmut Marko, declarou ao jornal austríaco Kleine Zeitung que a Alpha Tauri, “equipe irmã” do time britânico, irá mudar de nome e de modelo em 2024. A decisão surgiu após a morte do cofundador da marca, Dietrich Mateschitz, no final de 2022, com a entrada da nova estrutura de liderança da empresa.

– AlphaTauri terá dois novos líderes, Laurent Mekies e Peter Bayer a partir de 2024. Haverá novos patrocinadores e também um novo nome. A orientação é clara: baseado na Red Bull Racing, até onde o regulamento permitir. Construções do tipo faça você mesmo são o caminho errado – disse Helmut ao veículo de imprensa.

Em relação aos pilotos que estão na Alpha, Yuki Tsunoda e Nyck DeVries, o austríaco disse que irá mantê-los, no entanto, destacou o seu descontentamento em relação a atuação do holandês.

– Basicamente, o Yuki está fazendo uma temporada muito boa com resultados infelizes e pênaltis, mas o desempenho está certo. Mas não estamos satisfeitos com Nyck de Vries, vamos investigar isso também – alegou o consultor.

Com essa mudança, permitirá que a escuderia incremente a sua sede aerodinâmica em Bicester, no Reino Unido, e terá uma relação melhor com a atual campeã do campeonato de construtores, a Red Bull, para melhorar o seu desempenho nas pistas e economizar dinheiro

