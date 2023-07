Conselheiros do Palmeiras pressionam Leila por possível conflito de interesse na renovação de patrocínio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 15:37 Compartilhe

Desde que o Lance! noticiou que Leila Pereira iria abrir concorrência pelo patrocínio master da camisa do Palmeiras, muitos conselheiros do clube começaram a se movimentar para cobrar explicações e mais transparência da presidente do Palmeiras sobre os atuais contratos e uma possível renovação da Crefisa e da FAM como patrocinadores do Verdão.

Nesta última quinta-feira (27), 27 conselheiros do Verdão protocolaram um documento onde exigem uma maior transparência aos contratos da Crefisa em virtude do conflito de interesses estabelecido no clube que possui presidente e patrocinadora na mesma pessoa, além de cobrar para que o processo de escolha ou de renovação do patrocínio seja conduzido de maneira democrática e com maior participação do conselho do clube.

O documento ainda pede que a diretoria do Palmeiras apresente explicações ao conselho sobre a atual situação financeira do Verdão.

Conselheiro do Palmeiras e membro do grupo Ocupa Palestra, José Apparecido comentou sobre a movimentação dos conselheiros e apontou contradição no discurso de Leila Pereira:

– Ao mesmo tempo que diz que abrirá processo de concorrência para o patrocínio, o clube mantém em sigilo os contratos atuais. Isso só torna evidente um fato que é inegável: o claro conflito de interesses que existe em razão da mesma pessoa ocupar a cadeira de presidente do clube e de uma empresa que tem um contrato milionário com o próprio Palmeiras. – disse o conselheiro.

Assinam o documento os conselheiros: Adriano Reale, Emerson da Rosa, Felipe Giocondo, Francisco Vituzzo Neto, Genaro Marino Neto, Gerson Guarino, Guilherme Gomes, Guilherme Romero, João Carlos Minello, José Apparecido Jr, José Carlos Tomaselli, José Corsini, Juan Manuel Carreno, Luís Fronterotta, Luciana Santilli, Luiz Moncau, Luiz Mousinho, Marco Gama, Maurício Pegoraro, Maurício Vittuzo, Pedro Horta, Ricardo Galassi, Ricardo de Simone Neto, Ricardo Spinelli, Valdomiro Sordili, Victor Fruges e Vinicius Zucca.

O último contrato de patrocínio entre Palmeiras e Crefisa/FAM, que foi assinado pelo ex-presidente Maurício Galiotte, em 2021, tem término no ano que vem.

A Crefisa patrocina o Verdão desde 2015 e, desde então foi parte importante no crescimento esportivo e financeiro do clube. Desde que Leila Pereira pisou no clube pela primeira vez, o Verdão foi tricampeão do Brasileirão (2016, 2018 e 2022), bicampeão da Copa do Brasil (2015 e 2020), tricampeão Paulista (2020, 2022 e 2023), bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), além dos títulos inéditos da Recopa e da Supercopa do Brasil.