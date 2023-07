Conquista da Champions, protagonismo e racismo: relembre os momentos do aniversariante Vini Jr na Europa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 14:21 Compartilhe

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Nascido e criado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o garoto despontava aos poucos nos campos e quadras de pequenos clubes locais. O talento e potencial que surgiam em uma criança viriam a render frutos ao Flamengo, seu clube de infância. Realizando o maior desejo, entrou na base do Rubro-Negro como um sonhador e subiu para os profissionais como a nova realidade do futebol.

Vendido ao Real Madrid em 2017, Vini teria alguns momentos de brilho no Brasil antes de embarcar para a Europa. No Velho Continente, nada de vida fácil: foram anos lutando para ter o seu lugar na equipe principal, mas a luta compensou e trouxe os holofotes do mundo inteiro ao atleta. Hoje, Vini Jr completa 23 anos de idade e o LANCE! preparou um especial relembrando a trajetória do craque no futebol europeu.

A COMPRA DOURADA

Em 2017, Vinícius surgiria como grande promessa do futebol brasileiro após excelentes atuações na Copinha, pelo Flamengo, e no Sul-Americano Sub-17, pela Seleção Brasileira. Ao estrear nos profissionais do Rubro-Negro em maio do mesmo ano, contra o Atlético-MG, o valor aumentaria para os compradores. Real Madrid, Barcelona, Chelsea e outros clubes do alto escalão europeu travaram corrida, mas os merengues levaram a melhor e pagaram 45 milhões de euros – cotados à época em R$ 164 milhões – para ter o jogador, concretizando a maior venda da história do Fla.

Sua trajetória no Real, porém, só poderia começar quando Vini chegasse aos 18 anos, a partir da temporada 2018-19. Por isso, foram 13 meses se mantendo no profissional do clube carioca, com lampejos de muita qualidade e momentos de crítica. Sua despedida aconteceu contra o Palmeiras, no Allianz Parque, fechando o ciclo de 49 jogos, 10 gols e quatro assistências.

INÍCIO CRITICADO

O começo de jornada para o jovem craque não seria fácil. Primeiro, ao chegar à Espanha, Vinícius Jr foi colocado no Real Madrid Castilla, equipe B dos merengues. No dia 29 de setembro de 2018, fez a sua estreia oficial ao entrar no minuto 87 do clássico com o Atlético de Madrid, que terminou em 0 a 0. Seu primeiro gol viria pouco mais de um mês depois: no dia 3 de novembro, Vini saiu do banco para decidir duelo apertado com o Real Valladolid, marcando um gol após contar com desvio na defesa e criando a jogada que resultaria em pênalti sofrido por Benzema no segundo tento.

Apesar de um começo produtivo, o brasileiro era constantemente criticado por seu baixo poder de finalização. A imprensa local afirmava que era ótimo jogador, mas precisava melhorar sua finalização para ser um jogador do mais alto nível. Os números justificaram: foram 12 assistências, mas apenas três gols em 31 jogos em 2018-19.

FUNDO DO POÇO

A chegada do francês Zinédine Zidane ao comando do Madrid cortou um pouco do bom momento de Vini. O treinador contava pouco com o atual camisa 20 merengue e não enxergava no atleta um potencial titular de seu esquadrão. Por isso, a temporada de 2019-20 foi de apenas cinco gols e quatro assistências, além de quase o mesmo tempo de jogo de sua primeira época com o Real. Apesar disso, viveu momentos memoráveis, como seu primeiro gol no El Clásico, em grande atuação no último jogo com o Santiago Bernabéu lotado antes da pandemia, e sua estreia com a Seleção Brasileira.

A temporada seguinte traria novos incômodos a Vinícius Jr. O brasileiro ainda estava sendo perseguido por perder gols e viveu um dos momentos mais polêmicos do futebol espanhol nos últimos anos. Durante o intervalo do duelo contra o Shakhtar Donetsk, pela Champions League, os franceses Karim Benzema e Ferland Mendy conversaram em sua língua nativa. A conversa, porém, foi captada pelo sistema de som dos vestiários: Benzema disse ao lateral para não passar mais a bola para o atacante, que estava jogando contra eles. Karim precisou pedir desculpas a Vini e superar um momento ruim, já que à época, o Real era lanterna do grupo B da Champions.

O episódio se transformaria em um ponto chave para a conversão de Vinícius em um grande jogador. Na mesma Champions, teve atuação de gala ao marcar um doblete sobre o Liverpool, na fase de quartas de final. O jornal “Marca” fez um levantamento e comprovou que o time era melhor com o ex-Flamengo em campo. Porém, Zidane costumava preterir o camisa 20 em diversas oportunidades, o substituindo em jogos importantes e até deslocando o atleta para outras posições. Ao fim da temporada, os fracassos fizeram com que o francês fosse demitido.

HORA DA CONSAGRAÇÃO

A temporada 2021-22 marcaria o auge de um atacante que parecia imparável. A chegada de Carlo Ancelotti, conhecido por sempre extrair o melhor de jogadores brasileiros, contribuiu para o crescimento de um jogador já em ascensão. E com isso, o melhor de Vini afloraria. Já no início da época, marcou cinco gols nas cinco primeiras jornadas da La Liga, sendo eleito o melhor jogador do clube no mês de agosto. Cada vez melhores atuações levaram o jogador a vencer diversos prêmios individuais, tanto internos ao clube quanto à competição.

Na Champions, anotou quatro gols e sete assistências em 13 jogos. Balançou as redes contra o Manchester City, na semifinal, em um golaço. Deu assistências para Benzema contra o PSG e contra o Chelsea, nas fases anteriores. E por fim, a luta de anos foi coroada com um gol no palco máximo do futebol de clubes. Contra o Liverpool, na final, marcou o gol que deu o título aos merengues, em vitória magra por 1 a 0.

A super temporada rendeu a Vinícius Jr os seguintes prêmios:

– Jogador do mês da La Liga em novembro de 2021

– Seleção da La Liga

– Gol da temporada da La Liga (marcado contra o Sevilla)

– Melhor jogador jovem da Champions

– Troféu EFE

– Seleção da Champions

Em 2022-23, um problema já conhecido nas arquibancadas explodiu de vez. O racismo contra Vinícius cresceu na Espanha. Ao todo, foram nove casos durante partida e um fora do campo. Um deles paralisou um jogo por nove minutos, em duelo contra o Valencia, quando cânticos racistas foram entoados por diversos torcedores no Mestalla. Ocasiões tristes que vêm manchando uma jornada linda, mas que devem ter sanções mais fortes a partir da próxima temporada.

Em contrapartida, as grandes atuações continuaram. Novo recital contra o Liverpool, um de seus fregueses favoritos no âmbito continental, pelas oitavas da Champions. Contra o Chelsea, deu uma assistência em cada jogo nas quartas. Na semifinal, anotou um lindo tento na ida, mas acabou sendo neutralizado na volta e caiu nas semifinais contra o Manchester City. No Mundial de Clubes, a história foi outra: ganhou o prêmio de Bola de Ouro, marcou dois na final e se sagrou campeão. O sonhador de São Gonçalo alcançava o topo da Europa e do mundo.

O QUE VEM POR AÍ?

As férias de Vini Jr estão a todo vapor. O brasileiro visitou o Maracanã em jogo do Flamengo, foi ao Cristo Redentor com o companheiro Eduardo Camavinga e deu uma super festa em Vargem Grande para comemorar os 23 anos. A reapresentação do craque em Valdebebas deve acontecer no dia 14 de julho.

A temporada 2023-24 promete para Vini. Com uma grande pressão em relação à conquista da Champions, já que Carlo Ancelotti está apalavrado com a Seleção Brasileira, o astro chega como um dos candidatos à Bola de Ouro. No ano passado, a parceria com Benzema consagrou o francês no prêmio. Além disso, a lendária camisa 7 do Real, vestida por Cristiano Ronaldo, Raúl González e Emilio Butragueño, estará com o agora jogador de 23 anos. Recompensa merecida para um ídolo em construção.