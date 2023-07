Conmebol realiza vistoria em estádio da final da Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 17:18 Compartilhe

Uma delegação da Conmebol visitou a cidade de Montevidéu, no Uruguai, nesta última quarta-feira (12). A intenção foi coordenar a final da Copa Sul-Americana 2023, que acontecerá no dia 28 de outubro.

Autoridades do governo uruguaio participaram desta reunião, além de membros do conselho administrativo da Associação Uruguaia de Futebol e da Conmebol, com o objetivo de alinhar todos os detalhes inerentes à organização da final do torneio continental.

Sebastián Bauzá, Secretário Nacional de Esportes do Governo do Uruguai, e Gastón Tealdi, Presidente do Comitê Organizador Local, foram os encarregados de receber a delegação do órgão Sul-Americano, liderado pelo Secretário-Geral Adjunto e Diretor de Desenvolvimento, Nery Pumpido.

Entre os temas discutidos estão as solicitações exigidas pela Conmebol para a organização da partida e o apoio oferecido pelos diferentes órgãos governamentais.

Representantes do corpo diretivo do futebol sul-americano e de diferentes áreas de trabalho participaram das reuniões propondo questões sobre operações, competições, regulamentos, transporte, jurídico, tecnologia, arbitragem e outras áreas organizacionais, para garantir o sucesso do evento.

A vistoria foi estendida até esta quinta-feira (13), com mais reuniões técnicas sobre revisões de alvarás e contratos com a Prefeitura.