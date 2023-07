Conmebol divulga datas, horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final da Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 14:27 Compartilhe

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas, horários e onde assistir aos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Confira abaixo.

Libertad x Fortaleza – 1/8 – terça-feira, às 19h. Onde assistir: Paramount+ / Fortaleza x Libertad – 8/8, terça, às 19h. Onde assistir: Paramount+

Emelec x Defensa y Justicia – 1/8 – terça, às 21h. Onde assistir: Paramount+ / Defensa y Justicia x Emelec – 8/8, terça, às 21h. Onde assistir: Paramount+

Corinthians x Newell’s Old Boys – 1/8 – terça, às 21h30. Onde assistir: ESPN, Star+ e SBT / Newell’s Old Boys (ARG) x Corinthians – 8/8, terça, às 21h30. Onde assistir: ESPN, Star+ e SBT

Estudiantes (ARG) x Goiás – 2/8 – quarta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+ / Goiás x Estudiantes (ARG) – 9/8, quarta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+

Guaraní (PAR) x Botafogo – 2/8 – quarta, às 19h. Onde assistis: Paramount+ / Botafogo x Guaraní (PAR) – 9/8, quarta, às 19h. Onde assistir: Paramount+

San Lorenzo (ARG) x São Paulo – 3/8 – quinta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+ / São Paulo x San Lorenzo (ARG) – 10/8, quarta às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+

Ñublese (CHI) ou Audax Italiano (CHI) x LDU (EQU) – 3/8 – quinta, às 21h. Onde assistir: ESPN e Star+ / LDU (EQU) x Ñublese (CHI) ou Audax Italiano (CHI) – 10/8, às 21h. Onde assistir: ESPN e Star Plus

América-MG x Red Bull Bragantino – 3/8 – quinta, às 21h. Onde assistir: Paramount+ / Red Bull Bragantino x América-MG – 10/8 – quinta, às 21h. Onde assistir: Paramount+

+ Confira a tabela completa da Copa Sul-Americana

⚽????️ Saiu a tabela das Oitavas de Final da CONMEBOL #Sudamericana! Atualize a agenda!#GrandeConquista pic.twitter.com/bI0uK1T8hG — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 21, 2023

