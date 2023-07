Conmebol anula suspensão de meia, e Corinthians ganha ‘reforço’ para encarar o Newell’s Old Boys

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:06 Compartilhe

Matheus Araújo está liberado para defender o Corinthians contra o Newell’s Old Boys, nesta terça-feira (1), pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. Após revisão solicitada pela diretoria do Timão, a Conmebol reconheceu um erro de identificação e anulou a suspensão do meia, expulso no jogo de volta dos playoffs da competição, contra o Universitario-PER.

Após o gol da vitória corintiana em Lima, anotado por Ryan Gustavo, o volante tirou a camisa e comemorou em direção aos torcedores peruanos. A atitude resultou em uma briga generalizada dentro do campo, e o árbitro Wilmar Roldán expulsou o autor do gol e o meia, mas em nenhum momento as câmeras flagraram Matheus Araújo envolvido na confusão.

O Corinthians apresentou uma manifestação formal à Unidade Disciplinaria da Conmebol e comprovou, com imagens e vídeo, que Matheus Araújo não participou da confusão. A entidade reconheceu o erro e identificou que Matheus Donelli foi quem participou da confusão.

Assim, a Conmebol suspendeu o goleiro do Corinthians, que não estará à disposição de Luxemburgo na partida de ida contra a equipe argentina. A diretoria do Timão tem até 4 de agosto para tentar reverter a suspensão de Donelli. Dessa forma, Cássio poderá ser relacionado por Luxemburgo para o duelo na Neo Química Arena. O treinador corintiano deve escalar o Timão mesclando titulares e reservas.