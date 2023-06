Conheça William Batista, técnico interino que vai comandar o Vasco na próxima rodada do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Com a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco será comandado interinamente por William Batista, que é do sub-20. O nome pode ser estranho para o torcedor e, por isso, o Lance! apresenta o técnico aos vascaínos.

William tem 30 anos e chegou ao Vasco em novembro do ano passado, depois de uma longa passagem no América-MG, clube no qual trabalhou com Paulo Bracks, que hoje é o Diretor Executivo de Futebol do Cruz-Maltino. Por lá, foi campeão na base e alcançou o feito de ser o técnico mais longevo da categoria. O treinador estava no cargo desde 2020.

A chegada de William Batista ao Vasco também foi pautada por suas características, que vão de encontro ao estilo de jogo proposto pelo clube: um futebol ofensivo, com posse de bola e forte marcação. E é exatamente isto que o técnico do sub-20 tem proposto na base.

Pelo Vasco, William ainda não sabe o que é perder. O técnico está invicto nos 18 jogos que disputou. Ao todo são 14 vitórias e quatro empates. Além disso, neste período o Cruz-Maltino marcou 44 gols e sofreu apenas 12.

Nesta sexta-feira (23), o treinador já não comandou o sub-20 do Vasco no clássico contra o Botafogo. E neste sábado (24), o Vasco divulgou as primeiras imagens de William orientando o time profissional, no CT Moacyr Barbosa.

Nas redes sociais, desde que o Vasco anunciou que William será o técnico diante do Cuiabá, os vascaínos incentivaram o jovem treinador. Diversos torcedores postaram que “estão fechados” com o comandante.

Contra o Cuiabá, William Batista terá o desafio de estar na beira do campo comandando o time profissional do Vasco pela primeira vez. Grande oportunidade para o Cruz-Maltino retomar o caminho das vitórias. O jogo será às 20h, desta segunda-feira, em local ainda a ser definido.