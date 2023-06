Conheça Paulo Turra, novo técnico do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 6:05 Compartilhe

O Santos anunciou a contratação do técnico Paulo Turra para o resto da temporada nesta sexta-feira (23). O novo comandante do Peixe estava sem clube depois de deixar recentemente o Athletico-PR, e assinou contrato com o clube santista até a metade de 2024.

+ Até 70% OFF em produtos do Peixe para os torcedores fanáticos!

No currículo, o Alvinegro Praiano será o 10º clube a assumir na carreira. Entretanto, essa não era a função que o novo treinador mais desempenhou nos últimos seis anos. Como auxiliar de Felipão, Turra passou por Guangzhou Evergrande (CHI), Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e, por fim, Athletico.

+ Flamengo encaminha contratação de Allan, clube italiano quer Marcos Leonardo… o Dia do Mercado!

RETORNO COMO TÉCNICO

Dentro do clube paranaense, Paulo tornou-se técnico após Luiz Felipe Scolari receber o cargo de diretor técnico.

Na função, o comandante alcançou o aproveitamento de 73,1%, com direito a 25 vitórias, quatro empates e sete derrotas. Nesse curto tempo no cargo, conseguiu conquistar o Campeonato Paranaense e manteve o clube vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, além de ocupar a 7ª posição no Brasileirão.

EX-JOGADOR DE RIVAL

Como atleta, o treinador chegou a vestir a camisa do Palmeiras. No clube alviverde, teve uma de suas maiores sequências como jogador e disputou 40 partidas pelo Alviverde entre 2000 e 2001, onde conquistou somente uma Copa dos Campeões.

Na carreira dentro das quatro linhas também jogou por Caxias, Botafogo, Boavista (POR), Vitórias de Guimarães (POR), Hibernian (ESC), Sertãozinho e Avaí.

CURRÍCULO COMPLETO COMO TREINADOR

Ainda antes de ser chamado por Felipão para exercer a função de auxiliar técnico, Paulo Turra foi comandante principal por Novo Hamburgo, Esportivo, Brusque, Cianorte, Operário, Avaí e Caxias.

Seu primeiro trabalho no comando de um time de Série A foi no próprio Athletico Paranaense. Diante da confiança da diretoria do Santos no seu trabalho, Paulo recebe o time com 13 pontos e na 13ª colocação do Brasileirão com a missão clara de, em primeiro momento, afastar o clube ao máximo da zona de rebaixamento.