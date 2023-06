Confirmado no Corinthians, Rojas revela carga emocional e diz que gostaria de permanecer no Racing

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 5:59 Compartilhe

Matías Rojas será o primeiro reforço do Corinthians nesta janela de transferências. A chegada do atleta paraguaio foi confirmada por Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, após a vitória sobre o Liverpool-URU. Contudo, o meia de 27 anos surpreendeu e admitiu que gostaria de ter permanecido no Racing.

Em sua despedida do clube argentino, Rojas marcou de falta um dos gols na vitória por 4 a 0 contra o Ñublense, na Libertadores. Nas últimas semanas, o jogador se envolveu em polêmicas com a torcida e o presidente do Racing, mas disse ter superado tais problemas e revelou que gostaria de ter ficado em Avellaneda. Apesar das lamentações, ele ressaltou estar contente com a transferência para o Timão.

– Sim, gostaria (de ter ficado). Historicamente, aqui no clube, falando com as pessoas no clube, é um pouco difícil. Mas consegui mudar a relação de alguma maneira. Vou (para o Corinthians) contente, orgulhoso. Somente palavras de agradecimento. Darei uma coletiva e falarei mais tranquilo. Hoje tem uma carga emocional muito grande. Além da partida, entregamos uma vitória para a torcida – disse o meia à ESPN Argentina.

O contrato de Rojas com o Racing acaba no dia 30 de junho, e o plano da diretoria corintiana é anunciá-lo na abertura da janela de transferências, no dia 3 de junho. Ele assinará contrato de quatro temporadas.

Para registrar o meia no BID da CBF, o Corinthians precisa quitar suas pendências financeiras, já que está impedido de inscrever novos atletas pelo não pagamento de intermediações nas contratações de Boselli e Bruno Méndez. Tão logo o Timão quite suas pendências o “transfer ban” cai imediatamente.

O Racing tentou um ultimato por Rojas nas últimas semanas, mas não conseguiu chegar nas cifras apresentadas pelo Corinthians.