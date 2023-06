Confira um raio-x da Conferência Nordeste da Liga BFA: todos contra o João Pessoa Espectros

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:00 Compartilhe

O João Pessoa Espectros tem a maior hegemonia do FABR atualmente. O time paraibano conquistou 11 títulos da Conferência Nordeste, domínio bem diferente das outras partes do país. E não é que não haja concorrentes. A região possui grandes times, contudo, nas últimas finais, a equipe pessoense continuou reinando sobre os adversários.

Mas, talvez, de todos esses anos, a hegemonia nunca esteve tão ameaçada. O arquirrival Recife Mariners se reforçou bastante e trouxe alguns velhos conhecidos dos Espectros e também surpreendeu ao repatriar o quarterback Álvaro Fadini. Já o Fortaleza Tritões trouxe grandes jogadores e pretende ser um candidato ao título regional nesta temporada.

O kickoff da Conferência Nordeste acontece no próximo sábado (1º/7), com duas partidas: Caucaia Sabres e Ufersa Petroleiros além de Sergipe Redentores e Jangadeiros FA.

João Pessoa Espectros

O João Pessoa Espectros continua a ser o time a ser batido no Nordeste. São 11 títulos de conferência e o bicampeonato nacional. Mas assim como na temporada passada, o time sofreu baixas para a aposentadoria. O icônico quarterback Rodrigo Dantas deixou os gramados após a derrota na semifinal contra o Galo FA em 2022. O time também perdeu grandes nomes como o linha Ofensiva Dhiego Taylor, o wide receiver Jason Shelley e

Em compensação, o time paraibano trouxe o talentoso QB Nick Rooney – que jogou apenas uma partida pelo Cruzeiro FA e foi campeão polonês em 2022, o linha ofensiva Luan Rocha (que está na final da SPFL pelo Rio Preto Weilers). O time também conta com o retorno da aposentadoria do linha defensiva Bruno Sherman e nas chegadas dos defensive backs Lucas Wesley Fragoso (ex-Rio Preto Weilers), Jameson Kennedy (ex-Santa Cruz Pirates) e Emanuel Lucena (ex-São Bento Snakes e Santa Cruz Pirates) além dos linebackers Robson do Vale (ex-Tropa Campina) e Antonio Cavalcanti (ex-Recife Apaches e Santa Cruz Pirates). Para o ataque, chega o tight end Roberto Rocha (ex-Recife Horses e Recife Apaches).

O time também continua com grandes destaques das temporadas passadas como o wide receiver Vitor Ramalho, o running back Jonata Carvalho, o linha defensiva Marcos Hércules e o safety José Edvaldo ‘Pezão’.

Recife Mariners

O Recife Mariners está no Grupo B da Conferência Nordeste da Liga BFA e se reforçou bastante para destronar o João Pessoa Espectros. Os destaques são as chegadas do quarterback Álvaro Fadini e o wide receiver norte-americano Jason Shelley, ex-João Pessoa Espectros e que disputou a primeira

Além disso, eles tiraram os linhas ofensivas Lenin Caldeira e Breno Araújo do João Pessoa Espectros. Do antigo Santa Cruz Pirates chegam os linhas defensivas Pedro Henrique e Walber ‘Tayson’, o linha ofensiva Marcelo ‘Toru’, o wide receiver João Loureiro e o defensive back Erivelton ‘Shark’.

Fortaleza Tritões

O Fortaleza tritões é um os times que mais prometem na disputa da Conferência Nordeste da Liga BFA. Os destaques são os norte-americanos Quentin Williams (quarterback) e Justin Hobbs (wide receiver). Outras grandes contratações são os running back Maranhão, que tem passagens pela Seleção Brasileira de Futebol Americano, e Mateus Mendes, ex-Ceará Caçadores.

O tricolor do Ceará também trouxe os linha ofensivas Michel Almeida, Célio Pontes e Rômulo Ribeiro, o defensive back Daniel Victor e o defensive back/punter João Pedro, mais conhecido como Mingau. Mais recentemente, o Fortaleza Tritões acertou as contratações do experiente wide receiver Hiago Naiko e do defensive end/linebacker Italo Rafael.

O time será comandado pelo head coach norte-americano Joe Daniels.

Carrancas FA

Uma das sensações da Conferência Nordeste do ano passado, o Carrancas FA acertou a contratação do running back norte-americano De’Anta Marques Sipp. O jogador chega com a missão de substituir o compatriota Cornell Brown, que foi o destaque do time na edição de 2022.

O time pernambucano também acertou o retorno do linebacker norte-americano Steffon Canady, um dos destaques do time na edição passada. O jogador, de 25 anos, contribuiu para a surpreendente campanha do Carrancas FA na temporada passada.

João Pedro, que foi um dos destaques do time em 2022, vai ser o quarterback do Carrancas FA nesta Liga BFA.

Ceará Caçadores

O Ceará Caçadores perdeu muitos jogadores, especialmente, para o arquirrival Fortaleza Tritões. Mas, o time também trouxe dois excelentes atletas: o quarterback norte-americano Joey Bradley e o running back Well Garcia. A equipe cearense também trouxe o linebacker Gabriel Marques, ex- São Bento Snakes, para a disputa da Liga BFA.

O QB Joey Bradley estava no Kuopio Steelers, da Finlândia, onde teve uma temporada invicta com 14 vitórias e levantou a taça do campeonato nacional. Na Europa, o quarterback também passou por Lisboa Delvis (Portugal), L’Hospitalet Pioners (Espanha), Gdynia Seahawks (Polônia) e Vysocina Gladiators (República Tcheca). Ele conquistou o bicampeonato português (onde nunca perdeu e teve uma sequência de 21 vitórias seguidas) e o bicampeonato finlandês. Esta será a nona temporada do quarterback fora dos Estados Unidos.

Já Well Garcia tem 62 touchdowns em sua trajetória no FABR, sendo o 11° jogador com mais TDs na história do futebol americano nacional.

Nessa segunda-feira (26/6), o Ceará também anunciou a contratação do wide receiver Heron Azevedo, um dos maiores jogadores da história do FABR.

Cavalaria 2 de Julho

Único time baiano na disputa da Conferência Nordeste da Liga BFA desta temporada, o Cavalaria 2 de Julho anunciou a chegada de um pacotão de reforços vindo do Santana Red Bulls. Ao todo, serão 24 jogadores que vão fortalecer ainda mais o time baiano na disputa da competição nacional.

Um dos grandes destaques é o wide reciver Irving Rodrigues. No ano passado, o jogador foi eleito o MVP da semana 10 da Liga BFA. Na ocasião, o recebedor anotou três touchdowns e foi fundamental para a vitória do Santana Red Bulls sobre o Maceió Marechais por 43 a 20. De acordo com o Mapa do FABR, Rodrigues tem 11 TDs em sua carreira além de ter dado passes para 2 TDs.

Na defesa, chegaram os seguintes reforços para o Cavalaria 2 de Julho: os linebackers Yann Amarante e Teodoro Vitor ‘Soldado’; os linhas defensivas Antonio Argolo ‘Tohru’, Diego Carvalho ‘Krugger’, Hamilton Junior ‘Militão’, Henrique Casas, Jorge Rocha e Rafael ‘Stallone’; e os defensive backs Michael Bastos ‘MB’, Vinicius Costa, Kenetty Anderson, Feliphe Oliveira, Erick William e Daniel Souza.

Para o ataque, reforçam o time baiano os linhas ofensivas Fabrício Zamboni, Jardel Cavalcante, Marcelo ‘Kenan’ e Gilberto Douglas; os wide receivers Matheus Aquino e Lewir Ramires, o running back Rafael Cerqueira e os quarterbacks Felipe Moreira e Israel Moreira.

Sergipe Redentores

O Sergipe Redentores contratou os norte-americanos Marcus Peterson (que será quarterback) e do running back Lamarco Crawford. Mais recentemente, o time contratou o defensor Gil Silva, ex-Carrancas – e considerado um dos melhores jogadores da região, o linha ofensiva Alaor Picanha, ex-Cruzeiro FA, e o cornerback Alexandre Fonseca.

Jangadeiros FA

O Jangadeiros FA anunciou dois norte-americanos para a Liga BFA desta temporada: o quarterback Tamario Tufts, ex-Galo FA, e o running back E.J. Lee. O time também acertou as chegadas dos linebackers Vinicius Guerra e Anderson Bezerra.

Disputam também a Liga BFA o Caucaia Sabres, Pernambuco Imortais, Ufersa Petroleiros e Parnamirim Scorpions.