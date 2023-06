Confira todos os selecionados na primeira escolha do Draft da NBA que foram trocados

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 7:37 Compartilhe

Conseguir a primeira escolha do Draft da NBA é algo a ser celebrado. No entanto, sete vezes na história da liga ocorreram trocas durante o evento envolvendo os selecionados. Saiba quem são esses sete jogadores e o que aconteceu com eles passando para o lado! primeira escolha draft nba

CELTICS TROCA CHUCK SHARE PARA O PISTONS – Em 1950, o Celtics e o Pistons se envolveram em situações muito peculiares. Com a primeira escolha do Draft, a franquia de Boston selecionou Chuck Share, enquanto a de Detroit escolheu Bill Sharman na 17º posição. No entanto, ambos os jogadores se recusaram a jogar pelas equipes e exigiram troca antes mesmo de estrearem. Desse modo, foi feito um acordo entre os times. escolha draft nba

ROYALS TROCA HOT ROD HUNDLEY PARA O LAKERS – Em 1957, o Rochester Royals, futuro Sacramento Kings, queria uma estrela já consagrada em seu elenco. Desse modo, selecionaram Hot Rod Hundley na primeira escolha e o trocaram pelo veterano Clyde Lovellette, futuro membro do Hall da Fama. No entanto, a troca não foi vantajosa para a franquia de Rochester, já que o pivô só passou uma temporada com o time. Enquanto isso, Hundley foi um bom jogador de rotação, mas se aposentou após seis temporadas devido a problemas no joelho. escolha draft nba

CELTICS TROCA JOE BARRY CARROLL PARA O WARRIORS – Em 1980, o Boston Celtics estava empenhado em construir em volta do jovem Larry Bird. Desse modo, trocou a primeira escolha do Draft, Joe Barry Carroll, por Kevin McHale e Robert Parish. O acordo foi bom para os dois lados. A dupla de Massachusetts foi três vezes campeã ao lado de Bird, sendo a primeira delas no ano seguinte. Enquanto isso, Carroll virou um astro no Golden State Warriors, anotando 20,4 pontos em seis temporadas com o time. escolha draft nba

Sarah Stier / AFP

76ERS TROCA BRAD DAUGHERTY PARA O CAVALIERS – Em 1986, o Philadelphia 76ers trocou Brad Daugherty por Roy Hinson, jogador do Cleveland Cavaliers. Ambos eram pivôs, no entanto a equipe detentora da primeira escolha não quis se arriscar e fez um acordo por Hinson, que tinha anotado 19.6 pontos e 7.8 rebotes na temporada passada. Mas foi um grande erro. Hinson decaiu e foi trocado após uma temporada e meia, enquanto Daugherty se tornou talvez o melhor pivô da história do Cavs. Em oito campanhas com a equipe, teve média 19 pontos e 9.5 rebotes. Sua carreira na NBA teria durado mais se não fosse por uma lesão nas costas. primeira escolha draft nba

MAGIC TROCA CHRIS WEBBER PARA O WARRIORS – No Draft de 1993, era um consenso geral que Chris Webber seria a primeira escolha. No entanto, Shaquille O’Neal, uma jovem promessa na época, pediu para o Orlando Magic escolher Penny Hardaway com a primeira pick, porque tinha gravado o filme Blue Chips com o prospecto. A franquia mesmo dividida, draftou Webber e logo em seguida fez um acordo no qual recebia Hardaway e três escolhas de primeira rodada futuras. A dupla de Orlando acabou sendo uma das melhores da época, mas nunca conseguiu um título junta. Ao mesmo tempo, Webber foi nomeado o melhor novato do ano e posteriormente entrou para o Hall da Fama. escolha draft nba

CAVALIERS TROCA ANDREW WIGGINS PARA O TIMBERWOLVES – Em 2014, Andrew Wiggins era dado como a próxima super estrela da NBA. Desse modo, todos ficaram chocados quando trocaram o primeiro selecionado por Kevin Love, do Minnesota Timberwolves. O Cleveland Cavaliers já tinha conseguido a primeira escolha em 2013, na qual selecionou talvez o pior bust de todos os tempos, Anthony Bennett, que também foi envolvido no acordo. Portanto, Kevin Love apareceu como um astro já consolidado para ser a dupla de um jovem Kyrie Irving e, posteriormente, LeBron James que voltou naquela offseason. O ala-pivô acabou sendo essencial para a virada histórica de 3 a 1 sobre o Golden State Warriors em 2016, conseguindo o primeiro título do Cavs. escolha draft nba

CELTICS TROCA MARKELLE FULTZ PARA O 76ERS – No Draft de 2017 da NBA, o Boston Celtics possuía a primeira escolha geral. No entanto, três dias antes, trocou ela com o Philadelphia 76ers pela terceira pick junto de uma escolha de primeira rodada futura. A franquia verde e branca acabou draftando Jayson Tatum, que rapidamente se tornou o principal jogador da equipe. Por outro lado, o Sixers escolheu Markelle Fultz, que nunca chegou a ser um astro e possui um grave histórico de lesões. primeira escolha draft nba