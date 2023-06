Confira quem são os jogadores que saíram na primeira rodada do Draft da NBA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 11:35 Compartilhe

VICTOR WEMBANYAMA (SAN ANTONIO SPURS) – Fenômeno francês, Wembanyama é o próximo talento geracional da NBA. É considerado o melhor prospecto europeu desde Luka Doncic (2018) e o mais talentoso desde LeBron James (2003). Se encaixa, portanto, em qualquer equipe da liga. Idade: 19 anos. Altura: 7’5″ (2,26m). Peso: 104 kg. jogadores Draft NBA

BRANDON MILLER (CHARLOTTE HORNETS) – Brandon Miller tem as ferramentas para se estabelecer como um jogador efetivo nos dois lados da quadra. Sem dúvidas, ele é o melhor ala do recrutamento. Enfim, não é exagero afirmar que estamos falando de um futuro astro da NBA. Idade: 20 anos. Altura: 6’9″ (2,06m). Peso: 90 kg.

SCOOT HENDERSON (PORTLAND TRAIL BLAZERS) – Henderson é um talento que poderia ser a primeira seleção geral em vários anos. Excepcionalmente atlético, certamente, para um prospecto de armação principal. A sua impulsão, velocidade, explosão e controle corporal sugerem, a princípio, um showman na NBA. Idade: 19 anos. Altura: 6’2″ (1,88m). Peso: 88,5 kg.

AMEN THOMPSON (HOUSTON ROCKETS) – A falta de arremesso, certamente, nunca foi um ponto tão ruim para um prospecto na história da NBA quanto hoje. No entanto, a combinação de recursos naturais e criatividade faz com que Thompson seja uma indiscutível escolha TOP 4. Idade: 20 anos. Altura: 6’7″ (2,01m). Peso: 97,1 kg.

AUSAR THOMPSON (DETROIT PISTONS) – Ausar Thompson vai entrar na NBA para buscar o seu espaço, antes de tudo, por sua indiscutível capacidade defensiva. É o desenvolvimento e eficiência no ataque, no entanto, que vai definir o quão bom será como profissional. Idade: 20 anos. Altura: 6’7″ (2,01m). Peso: 98,9 kg. jogadores Draft NBA

ANTHONY BLACK (ORLANDO MAGIC) – Na NBA atual, certamente, a falta de arremesso é um ponto bastante complicado. Anthony Black, no entanto, exibe todas as outras qualidades que você espera em um armador profissional. Idade: 19 anos. Altura: 6’7″ (2,01m). Peso: 95,2 kg.

BILAL COULIBALY (WASHINGTON WIZARDS) – Coulibaly pode figurar por anos entre os melhores defensores da NBA. Para isso, será necessário que uma equipe tenha paciência para desenvolver seu jogo, sua maturidade em quadra e, especialmente, seu controle de bola. Além disso, sua capacidade de se tornar um arremessador confiável será determinante para que ele permaneça em quadra nos momentos decisivos, como nos playoffs. Idade: 18 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 88 kg.

JARACE WALKER (INDIANA PACERS) – Jarace Walker, portanto, é um prospecto intrigante do Draft 2023, candidato a se tornar um defensor de elite na NBA. Além disso, seu elevado QI de basquete e capacidade como passador também o fazem um jogador útil no ataque. Idade: 19 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 113 kg. jogadores Draft NBA

TAYLOR HENDRICKS (UTAH JAZZ) – Hendricks é um jogador de fácil encaixe em qualquer time da NBA. Afinal, todo treinador adora um atleta capaz de contribuir tanto na defesa quanto no ataque, e que não precisa da bolas nas mãos para ser útil. Além disso, a liga privilegia o espaçamento de quadra, o que, inclusive, vai facilitar a vida de Hendricks. Assim, o ala-pivô tem todas as ferramentas para se tornar ao menos um jogador sólido no nível profissional. Idade: 19 anos. Altura: 6’9″ (2,06m). Peso: 97 kg.

CASON WALLACE (OKLAHOMA CITY THUNDER) – Wallace é um defensor de elite, que cuida bem da bola, tem entendimento avançado do jogo e ainda acerta arremessos do perímetro. Portanto, pode atuar com e sem a bola, algo apreciado pelos treinadores da liga. Enfim, uma aposta segura e que tem tudo para se tornar ao menos um sólido role player na NBA. Idade: 19 anos. Altura: 6’4″ (1,93m). Peso: 88,5 kg. jogadores Draft NBA

JETT HOWARD (ORLANDO MAGIC) – Filho do ex-jogador Juwan Howard, Jett Howard é um prospecto do Draft 2023 que se destaca por ser alto para a posição, um ótimo arremessador e não precisar da bola para ser efetivo em quadra. Além disso, é capaz de criar para os companheiros, com potencial para se tornar um ballhandler secundário no nível profissional. Idade: 19 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 97,5 kg.

DERECK LIVELY (DALLAS MAVERICKS) – Victor Wembanyama é um fenômeno, mas essa não é uma classe tão brilhante de pivôs. Longe disso. Pois Lively parece ser quem oferece mais upside entre as outras opções da posição, embora careça de refinamento técnico-tático. Idade: 19 anos. Altura: 7’1″ (2,16m). Peso: 104,3 kg. jogadores Draft NBA

GRADEY DICK (TORONTO RAPTORS) – Um arremessador de elite, que se movimenta muito bem em quadra e não precisa da bola nas mãos para ser útil. Defensivamente, ele não é uma negação. Pelo contrário, é muito esforçado, dedicado. Assim, Dick deverá ter um encaixe tranquilo em qualquer equipe da NBA. Enfim, um potencial role player com papel bem definido e que não compromete em quadra. Portanto, uma escolha segura na loteria. Idade: 19 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 92,5 kg.

JORDAN HAWKINS (NEW ORLEANS PELICANS) – Jordan Hawkins chega ao Draft 2023 com a moral de ter sido um dos destaques do time campeão do College. Ele é um dos melhores e mais dinâmicos arremessadores da classe e tem tudo para ser uma ameaça do perímetro na NBA. Assim, o ala-armador é uma aposta segura no recrutamento. Ou seja, chegará ao nível profissional para contribuir de imediato. Idade: 21 anos. Altura: 6’5″ (1,96m). Peso: 84 kg. jogadores Draft NBA

KOBE BUFKIN (ATLANTA HAWKS) – Kobe Bufkin é um prospecto do Draft 2023 capaz de contribuir em qualquer fase do jogo. Aliás, é um dos mais completos desta classe. Muitos podem dizer que talvez ele não possua potencial o suficiente para elevar seu jogo a outro nível, pelo fato de não ser elite em muitas dessas coisas, principalmente com a bola. Porém, é importante considerar que ele é mais novo do que muitos jogadores que estavam no primeiro ano de faculdade e que vão ser selecionados à sua frente. Idade: 19 anos. Altura: 6’4.25″ (1,94m). Peso: 85 kg.

KEYONTE GEORGE (UTAH JAZZ) – Keyonte George é um prospecto do Draft 2023 que encanta com a cadência, beleza de seu arremesso e refino técnico em quadra. Mesmo com seus maus momentos e dificuldade de soltar a bola a bola e encontrar passes, é capaz de jogar para a equipe e distribuir assistências. Por isso, alguns scouts o projetam até como um armador principal na NBA, caso desenvolva sua visão de quadra e elimine suas tendências narcisísticas. Idade: 19 anos. Altura: 6’4.5″ (1,94m). Peso: 84 kg. jogadores Draft NBA

JALEN HOOD-SCHIFINO (LOS ANGELES LAKERS) – Jalen Hood-Schifino é um jogador inteligente e habilidoso, que traz segurança com a bola nas mãos. No entanto, sua falta de imprevisibilidade e limitações atléticas podem restringir seu potencial na NBA, especialmente considerando seu status de escolha de loteria. Ele precisará fazer ajustes significativos na sua forma de jogar para se tornar um titular na NBA. Idade: 20 anos. Altura: 6’5″ (1,96m). Peso: 98 kg.

JAIME JAQUEZ (MIAMI HEAT) – Jaime Jaquez é um grande líder e um jogador muito determinado em quadra. Além disso, parece que está impressionando nas entrevistas e subindo nas projeções. Dito isso, será difícil imaginá-lo jogando na NBA da mesma forma que atuava em UCLA. Será que ele conseguirá adaptar seu jogo e esconder suas falhas? Enfim, um jogador da inteligência e do foco dele tem tudo para elucidar todas essas questões e ter uma longa carreira na NBA. Idade: 22 anos. Altura: 6’7.5″ (2,02m). Peso: 103 kg. jogadores Draft NBA

BRANDIN PODZIEMSKI (GOLDEN STATE WARRIORS) – Brandin Podziemski possui um arremesso excepcional e uma inteligência daqueles atletas que se destacam por onde jogam. No entanto, suas preocupações defensivas parecem limitar seu potencial como um verdadeiro prospecto. Idade: 20 anos. Altura: 6’5″ (1,96m). Peso: 92 kg.

CAM WHITMORE (HOUSTON ROCKETS) – Acima de tudo, Whitmore tende a se encaixar bem em uma equipe que já possua bons playmakers e arremessadores do perímetro. Afinal, o seu ponto forte (ofensivamente) é ser uma ameaça fora da bola. Enfim, Whitmore é um atleta de elite, que oferece muito upside nos dois lados da quadra. Idade: 18 anos. Altura: 6’7″ (2,01m). Peso: 106,5 kg. jogadores Draft NBA

NOAH CLOWNEY (BROOKLYN NETS) – Noah Clowney é um dos prospectos mais interessantes do Draft 2023. Pela pouca idade, hoje ainda podemos considerá-lo um jogador muito mais de intenção do que necessariamente de execução em quadra. Ou seja, ainda é cru e precisa de tempo e paciência para atingir seu potencial. Por isso, ele divide tantas opiniões entre os scouts. Aliás, o próprio Clowney parece que ainda não se decidiu entre ser ala ou pivô. Isso é uma coisa que ele vai precisar definir logo para se desenvolver e polir sua forma de jogar. Idade: 18 anos. Altura: 6’10” (2,08m). Peso: 95 kg.

DARIQ WHITEHEAD (BROOKLYN NETS) – As avaliações físicas, certamente, vão ter um papel fundamental na posição em que Whitehead vai ser selecionado no draft. Mas, dentro de quadra, a sua capacidade como arremessador tende a garantir-lhe um “piso” seguro como prospecto. Idade: 18 anos. Altura: 6’7″ (2,00m). Peso: 98,5 kg. jogadores Draft NBA

KRIS MURRAY (PORTLAND TRAIL BLAZERS) – Kris Murray é um prospecto do Draft 2023 que pode contribuir desde o primeiro dia para uma equipe vencedora. Se quando seu irmão Keegan saiu de Iowa tinhamos dúvidas quanto à adaptação de papel na NBA, e os resultados foram extremamente positivos, Kris já é esse jogador hoje. Ou seja, não precisa de adaptação na sua forma de jogar. Idade: 22 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 96,5 kg.

OLIVIER MAXENCE-PROSPER – Prosper, a princípio, é o ala defensivo versátil em espaço que as franquias da NBA tanto buscam. Isso, por si só, pode garantir-lhe uma carreira sólida na liga. Então, a consolidação do arremesso de longa distância é o que pode torná-lo um steal no fim da primeira rodada ou início da segunda. Idade: 20 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 96,3 kg. jogadores Draft NBA

MARCUS SASSER (DETROIT PISTONS) – Marcus Sasser foi talvez o melhor jogador do College na última temporada. Não há dúvidas de que suas qualidades podem ajudar uma equipe da NBA, mas para isso ele vai precisar lutar contra a recente tendência de jogadores baixos não conseguirem espaço na liga. Além disso, há muitos armadores de qualidade na NBA. Ou será que ele vai desafiar as expectativas e se tornar mais um daqueles armadores que, apesar de supostamente baixos e mais velhos, conseguem se destacar e se tornar estrelas na NBA, como Jalen Brunson? Enfim, Sasser já provou ser um líder com determinação mental, o que o tornaria uma excelente adição a qualquer vestiário ou rotação de equipes ambiciosas. Idade: 22 anos. Altura: 6’2.75″ (1,90m). Peso: 89 kg.

BEN SHEPPARD (INDIANA PACERS) – Ben Sheppard é um jogador pronto e que está preparado para entrar na rotação de uma equipe da NBA. Seu potencial como arremessador pode ser uma mais valia para qualquer franquia da liga. Seu futuro para conseguir dar outro salto como jogador e, quem sabe ser titular na NBA por muitos anos, dependerá dele ganhar força muscular para enfrentar outros alas, bem como evoluir sua postura e flexbilidade na defesa. Idade: 21 anos. Altura: 6’6.25″ (1,99m). Peso: 88 kg. jogadores Draft NBA

NICK SMITH (CHARLOTTE HORNETS) – Graças às regras da NBA e ao grande número de jogadores capazes de arremessar em quadra, Nick terá muito mais espaço e caminho para ser mais agressivo e não ficar se enroscando com a bola nas mãos. Sua capacidade de atacar o aro e conseguir chegar a linha de lance livre vai ser essencial para torná-lo útil na NBA. Idade: 19 anos. Altura: 6’5″ (1,96m). Peso: 84 kg.

BRICE SENSABAUGH (UTAH JAZZ) – O sucesso ou fracasso de Sensabaugh dependerá fortemente do contexto em que ele for inserido e de sua própria determinação como atleta. É importante ressaltar que, apesar dos desafios que ele enfrenta, melhorias em sua tomada de decisão e defesa ao longo de mais um ano no College poderiam facilmente impulsioná-lo para uma escolha no top 10 ou até melhor no Draft do próximo ano. Então, se ele aprimorar o controle de bola e desenvolver sua mão esquerda, poderá se tornar mais eficiente ao utilizar sua força para atacar a cesta e atrair faltas. Idade: 19 anos. Altura: 6’6″ (1,98m). Peso: 107 kg. jogadores Draft NBA

JULIAN STRAWTHER (DENVER NUGGETS) – Julian Strawther é um dos grandes arremessadores desta classe, mas ao contrário de Gradey Dick, Jordan Hawkins ou Brandin Podziemski, que possuem maior versatilidade ofensiva, ou Ben Sheppard, Kris Murray e Seth Lundy, que defendem muito bem, ele fica no meio do caminho. Ou seja, não contribui de verdade em mais nenhum quesito, a não ser nos rebotes. Idade: 21 anos. Altura: 6’7.5″ (2,02m). Peso: 95 kg.

KOBE BROWN (LOS ANGELES CLIPPERS) – Pela sua idade e limitações atléticas, fica claro que Kobe Brown não é um jogador com potencial muito grande. Porém, com sua inteligência, valência em ambos os lados da quadra e evolução como arremessador, é um jogador capaz de atuar em qualquer rotação da NBA. Enfim, Kobe seria uma ótima adição aos times que precisam de alas-pivôs mais fortes, principalmente nos playoffs. Idade: 23 anos. Altura: 6’8″ (2,03m). Peso: 114 kg. jogadores Draft NBA