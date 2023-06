Confira os times, informações e tabelas do Brasileirão da CBFA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:30 Compartilhe

Assim como na temporada passada, o FABR terá dois campeonatos nacionais: um promovido pela Liga BFA e o outro pela CBFA. O Brasileirão da confederação terá duas divisões (D1 e D2). A primeira divisão terá 13 times divididos em 3 grupos, enquanto a divisão de acesso contará com 22 equipes em 5 grupos.

No ano passado, os campeões da D1 e D2 foram Coritiba Crocodiles e Juiz de Fora Imperadores. Os times superaram respectivamente Galo FA e Guardian Saints (atual Paraná Guardian Saints) em partidas emocionantes.

Divisão Elite (D1)

Com alguns dos principais times do FABR, da D1 tem como destaques o atual campeão Coritiba Crocodiles, o Galo FA, o Rio Preto Weilers, o Guarulhos Rhynos, o Flamengo Imperadores e o Moura Lacerda Dragons – finalista da SPFL nesta temporada. O RFA, campeão carioca do ano passado, disputará a competição pela primeira vez e o Juiz de Fora Imperadores conquistou acesso com o título da D2 do ano passado.

Ao todo, serão quatro jogos, dois em casa e dois fora, para cada equipe. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para os playoffs do Brasileirão da CBFA. Os dois melhores terceiros colocados também vão disputar as quartas de final da competição nacional.

O Grupo A da competição conta com Coritiba Crocodiles, Corinthians Steamrollers, Brown Spiders e Paraná HP. Confira a tabela do Grupo A.

O Grupo B tem Galo FA, Flamengo Imperadores, Tritões FA, Juiz de Fora Imperadores e RFA. Confira a tabela do Grupo B.

O Grupo C é formado por Rio Preto Weilers, Guarulhos Rhynos, Moura Lacerda Dragons e Gama Leões de Judá. Confira a tabela do Grupo C.

Divisão D2

A Divisão de Acesso (D2) do Brasileirão da CBFA terá 22 times divididos em cinco grupos. O campeão terá acesso na elite de 2024. Os destaques desta temporada são Six Spartans, Paraná Guardian Saints (vice-campeão em 2022), Porto Alegre Pumpkins, Canoas Bulls, JEC Gladiators, os três últimos disputaram a Liga BFA no ano passado.

A fórmula de disputa da competição é simples. Na temporada regular, cada equipe realizará quatro jogos (dois em casa, dois fora. Avançam para as quartas de final os líderes de cada um dos cinco grupos, e os três melhores segundos colocados.

Até o momento, a CBFA divulgou apenas dois grupos.

Cinco times formam o Grupo A: Canoas Bulls, Erechim Coroados, Gravataí Spartans, São Miguel Indians e Iron Tigres. Confira a tabela.

Quatro equipes formam o Grupo B: Paraná Clube Guardian Saints, JEC Gladiators, Carlos Barbosa Ximangos e Porto Alegre Pumpkins. Confira a tabela.

O Grupo C tem cinco times: Assis Captains, Caraguá Ghostship, Londrina Bristlebacks, São Bernardo Avengers e Six Spartans. Confira a tabela.

Cinco times formam o Grupo D da D2 do Brasileirão da CBFA. São eles: AD Vikings, Goiânia Saints, Ocelots, Piracicaba Cane Cutters e Sorocaba Vipers. Confira a tabela.

Por fim, o Grupo E é composto por três times: Macaé Oilers, Rio de Janeiro Captains e Tigres FA. Confira a tabela.