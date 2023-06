Confira as reações das convocadas por Pia Sundhage para a Copa do Mundo feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 20:30 Compartilhe

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira as convocadas para defender o Brasil na Copa do Mundo feminina, programada para começar em julho, e surpreendeu com algumas escolhas, como a inclusão da goleira Bárbara e a ausência da atacante Cristiane.

Rapidamente, as comemorações das convocadas tomaram as redes sociais, e grande parte das jogadoras registrou a celebração do momento.

+ Pedido do Abel? Possível saída de Luís Castro do Botafogo rende zoeiras na web

Entre as postagens, algumas atletas comemoraram suas presenças na Copa do Mundo, enquanto outras registraram o exato momento em que receberam a notícia.

+ Bárbara já foi criticada por discutir com atleta paralímpica

Rafaelle Souza, zagueira confirmada na competição, ressaltou o histórico com a camisa da Seleção e não escondeu a ansiedade para o início do torneio.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– São mais de 15 anos defendendo a Seleção. Olimpíadas, Copa do Mundo, vários torneios em diferentes continentes. Eu vi e vivi muitas coisas, e sempre esperei por esse momento. Jogar essa Copa do Mundo vai muito além do presente, é o futuro. O nosso futuro é agora! – escreveu.

+ Marta celebra convocação para sexta Copa do Mundo

Andressa Alves, que vai para sua terceira Copa do Mundo, também destacou a realização de mais um sonho com a camisa amarela.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

– Uma emoção que não sei descrever, eu lutei muito para estar na minha terceira Copa do Mundo. Isso é uma realização do meu sonho, da minha família, meus amigos e dos meus fãs. Obrigada a todos pela torcida! Partiu Copa do Mundo! Vai, Brasil – celebrou.

+ Ana Thaís analisa convocação da Seleção Brasileira para a Copa: ‘Zaga frágil’

Com Bárbara no grupo, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, uma segunda-feira, contra o Panamá. Ao longo da fase de grupos, a Seleção ainda encara França e Jamaica.

Confira as demais reações das convocadas por Pia: