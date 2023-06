Confira as informações de ingressos que restam para o jogo entre Vasco e Goiás pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 19:00 Compartilhe

O Vasco abriu a venda de ingressos na sexta-feira (16) e anunciou que os ingressos para a arquibancada para a partida contra o Goiás estão esgotados. Já foram emitidos mais de 10 mil bilhetes. Ainda restam ingressos para a social e para o setor vip.

O Cruz-Maltino entra em campo contra o Goiás nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Dos planos e valores por setor:

Setor Arquibancada:

Estatutário – R$30,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão – R$18,00

Gigante ★★★★★ – R$15,00

Gigante ★★★★ – R$18,00

Gigante ★★★ – R$21,00

Gigante ★★ – R$24,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$42,00

Setor VIP:

Estatutário – R$50,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$30,00

Caldeirão – R$30,00

Gigante ★★★★★ – R$25,00

Gigante ★★★★ – R$30,00

Gigante ★★★ – R$35,00

Gigante ★★ – R$40,00

Norte a Sul – R$50,00

Camisas Negras – R$70,00

Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$42,00

Gigante ★★★★★ – R$35,00

Gigante ★★★★ – R$42,00

Gigante ★★★ – R$49,00

Gigante ★★ – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00

Dos valores (INTEIRA):

ARQUIBANCADA – R$60,00

VIP – R$100,00

SOCIAL – R$140,00

VISITANTE (GOIÁS) – R$60,00

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online – Sócios: 16/06 às 9h.

Público Geral e torcida visitante: 17/06 às 10h.

Encerramento das vendas online: 22/06 às 18h.

Onde comprar:

Sócio Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: vasco-admin.oneidapp.com.br

Público Geral e Visitante (Goiás): vasco.eleventickets.com

IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral e Visitante é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.

ATENÇÃO:

Sócios ativos com carteirinha que realizarem a compra online, terão todos os ingressos comprados carregados automaticamente na carteirinha.

Sócios ativos sem carteirinha no momento da compra e Público Geral deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Visitantes: A retirada dos ingressos, adquiridos de forma online, para a torcida visitante acontecerá somente no dia da partida (22/06), na bilheteria 11 a partir das 15h, que fica ao lado do acesso do visitante.

Sobre Cadeira Cativa:

Sócios Estatutários que possuem cadeiras cativas poderão realizar a compra dos ingressos (1 com 50% e 1 no valor de inteira, caso estejam com seus títulos ativos) para o setor Social, onde fica localizada as cadeiras cativas, através da sua nova área de sócio em vasco-admin.oneidapp.com.br.

IMPORTANTE: Não há reserva de ingressos aos proprietários de cadeiras!

Sobre a gratuidade:

SETOR DE ACESSO: ARQUIBANCADA

NÃO EXISTE GRATUIDADE NOS SETORES: SOCIAL, VIP E CAMAROTE.

ONDE RETIRAR AS GRATUIDADES?

Nos dias anteriores aos jogos, na Bilheteria 11 de São Januário;

Nos dias de jogos, caso ainda haja disponibilidade, na Bilheteria 21 de São Januário.

Caso o Vasco venda ingressos em pontos físicos, também será possível retirar as gratuidades nos locais de venda, em conformidade à Lei Municipal RJ nº 1656/2019.”

