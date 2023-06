Confira as 14 melhores escolhas do Draft 2023 da NBA, segundo o Jumper Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 16:03 Compartilhe

O draft de 2023 da NBA aconteceu na última quinta-feira e, assim, 58 escolhas definiram os novos jogadores da liga. O Jumper Brasil, como sempre, fez uma grande cobertura do evento e agora elege as melhores escolhas da noite.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) – A equipe texana não tinha como errar aqui, mas fazer o óbvio merece elogios quando é o certo. O francês é um prospecto espantoso. nba draft 2023

Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) – Nada contra Brandon Miller, mas acreditamos que o time do Oregon pegou o segundo maior talento do draft com a terceira escolha. Simples assim.

Jarace Walker (Indiana Pacers) – Para resumir, a franquia e o jogador são um encaixe perfeito. Walker tem tudo para brilhar ao lado de um pivô que espaça a quadra, como Myles Turner. nba draft 2023

Cason Wallace (Oklahoma City Thunder) – Ele era um dos favoritos da nossa equipe porque defende em alto nível e pode exercer várias funções no ataque. Vai ser interessante vê-lo ao lado dos diversos jogadores diferentes de perímetro da equipe.

Gradey Dick (Toronto Raptors) – Os canadenses cansaram de selecionar alas versáteis nos últimos recrutamento, então queríamos ver algo diferente. Dick traz o arremessador que o time tanto precisa. nba draft 2023

Cam Whitmore (Houston Rockets) – Esqueça os problemas. O Rockets pegou um dos oito maiores talentos do recrutamento, certamente, na 20ª posição. Excepcional valor.

Kris Murray (Portland Trail Blazers) – Nós não sabemos qual é o destino da franquia com Damian Lillard. Mas, em Murray, eles têm um calouro que pode ajudá-los tanto para competir, quanto em uma reconstrução. escolhas nba draft 2023

Marcus Sasser (Detroit Pistons) – Sasser é mais um dos favoritos da nossa equipe nesse recrutamento. Traz melhor arremesso do que qualquer armador atual do elenco, ao mesmo tempo da defesa que a cultura do Pistons tanto valoriza. nba draft 2023

Ben Sheppard (Indiana Pacers) – Muita gente acha que Sheppard é só um especialista em arremessos. E, com isso, já ajudaria o Pacers. No entanto, nós apostamos que ele entrega mais em termos de defesa e passe do que se pensa.

Leonard Miller (Minnesota Timberwolves) – Extraordinário valor para adquirir na segunda rodada do draft. Miller, afinal, é um dos prospectos mais moldáveis do recrutamento e pode ser desenvolvido em diferentes caminhos. nba draft 2023

Colby Jones (Sacramento Kings) – É muito bom que Jones tenha caído, de cara, em um time competitivo. Entrega versatilidade nos dois lados da quadra e, além disso, toma boas decisões. Pode ajudar mais cedo do que se imagina.

Maxwell Lewis (Los Angeles Lakers) – É verdade que Lewis não é um dos prospectos favoritos da nossa equipe. Mas, a esta altura do recrutamento, o Lakers conseguiu um valor incrível. nba draft 2023

Sidy Cissoko (San Antonio Spurs) – Ficou meio escondido entre tantos atletas do G League Ignite, mas merece destaque por si só. Tem defesa, visão de quadra e um arremesso que promete estabilizar. Ótimo valor.

Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors) – Há quem esperasse que Davis pudesse ser uma escolha de fim de primeira rodada. A esta altura, mais uma vez, é um grande valor independentemente de sua avaliação do prospecto. escolhas nba draft 2023