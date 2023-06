Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulga a lista de convocados para Santiago 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:42 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou nesta terça-feira (27) os convocados para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O Brasil vai contar com 43 atletas, entre homens e mulheres, que estarão competindo e disputando por uma medalha na capital chilena.

Na convocação, foi obedecido os critérios da própria CBDA, durante o Troféu Brasil de Natação deste ano. Além das 10 vagas antecipadas através dos Jogos Pan-Americanos da Juventude de 2021, que foi realizado na Colômbia.

– Teremos uma grande e forte seleção. O Brasil é muito forte nos Jogos Pan-Americanos e vamos a Santiago com o intuito de fazer história novamente. Em 2019, tivemos nossa melhor participação e fomos o carro chefe em medalhas do Time Brasil. O objetivo é seguir colocando o nome da Natação brasileira entre as melhores – afirmou Gustavo Otsuka, gerente de Natação da CBDA.

Os atletas classificados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuok, que será realizado daqui a alguns dias, também estão presentes na lista de convocados para Santiago 2023. O destaque desta competição é Leonardo de Deus que busca o tetracampeonato nos 200m borboleta, um feito inédio para a natação brasileira neste Pan.

