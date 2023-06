Companheiro de Suárez no Grêmio, Bitello rasga elogios ao profissionalismo do uruguaio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 11:50 Compartilhe

A possibilidade de não contar mais com o atacante Luis Suárez tem se tornado assunto cada vez mais séria pelos lados do Grêmio. Algo que, naturalmente, acaba refletindo também em como o restante do elenco encara a real chance de perder o atual artilheiro da temporada, com os planos do uruguaio de antecipar sua aposentadoria.

Nesta semana, o meio-campista Bitello foi entrevistado pela ‘Rádio Bandeirantes’ e um dos temas foi justamente a ciência do plantel dirigido por Renato Portaluppi sobre o tema. O jovem formado na base do clube reconhece que seria uma baixa considerável, mas sem deixar de pontuar a necessidade do jogador de 36 anos de idade priorizar sua saúde:

– Ele reclama de dores, falou comigo, que sobrecarrega a perna, vai no sacrifício. Se acontecer isso [aposentadoria], vai ser uma perda muito grande para nós. Tivemos um ótimo entrosamento, é um grande jogador. Mas em primeiro lugar vem a saúde. Ele tem uma carreira belíssima e tem que ter o maior cuidado para não agravar essa lesão. Sobre aposentadoria, ele nunca comentou, só nos treinos ele para, fala que está com dor, ele sempre treinou bem e tentando ajudar.

No que se refere ao seu próprio futuro, Bitello passa uma visão de tranquilidade sobre as especulações envolvendo seu nome e, principalmente, o mercado europeu. Para o atleta vindo das categorias de base do Grêmio, o mais importante é seguir concentrado no clube e, quando surgir algo mais concreto, analisar se a oferta lhe apresentará uma real oportunidade de mostrar sua qualidade.

– Minha cabeça está tranquila. Tenho contrato com o Grêmio e estou treinando para jogar os jogos aqui. Se pintar uma oportunidade e se for de Deus, sendo uma coisa boa, vou analisar com meus empresários e com o Grêmio para ver o que é melhor para mim e para eles. Não adianta sair do Grêmio para eu ir para um lugar onde eu não vá jogar.

Em paralelo ao tema Suárez ou mesmo o futuro de Bitello, a equipe gremista volta novamente suas atenções para o Campeonato Brasileiro após a paralisação por conta da Data Fifa do mês de junho. Na próxima quinta-feira (21), o time jogará na Arena, diante do América-MG, às 19h (de Brasília) com o objetivo de adentrar o G4 do Brasileirão. Neste momento, o time está em sexto lugar, com 17 pontos, apenas um atrás do atual quarto colocado, Atlético-MG.

