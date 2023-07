Companheiro de estrelas no Barcelona, Juventus e Seleção Brasileira, Arthur faz reverência a Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 15:00 Compartilhe

Arthur surgiu no Grêmio em 2017, no ano em que o clube foi campeão da Libertadores, e despontou no futebol brasileiro como uma futura promessa. Chegou ao Barcelona na temporada europeia de 2018/19, ao lado de Neymar e Messi. Mantendo o histórico de craques companheiros nos times, jogou ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus. Emprestado ao Liverpool, Arthur ficou de fora de praticamente toda temporada 2022/23 por conta de uma cirurgia na coxa esquerda.

Em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’, da Espanha, Arthur falou sobre as três estrelas com quem jogou ao lado e elegeu o melhor jogador da história.

+ Matheus Pereira recebe proposta de gigante brasileiro, time de John Textor quer Hazard… O Dia do Mercado!

– Ele é fora de série. Talvez o melhor jogador da história. Ou, pelo menos, um dos três melhores. Tive a grande oportunidade de compartilhar momentos muito legais com ele no vestiário. Ele é um pouco mais reservado, mas é uma pessoa de muito bom coração. É incrível como ele entende o jogo e a quantidade de anos que jogou no mais alto nível. Isso não pode ser alcançado por ninguém – destacou.

– Como atleta e pessoa é espetacular. Tenta melhorar a cada dia. Me lembro que quando nos encontrávamos na Juventus, na sala de jantar, ele olhava sempre para os nossos pratos e brincava com o que tínhamos para comer. Ele é muito profissional. Eu nunca tinha visto alguém com sua mentalidade antes. E como jogador, aí estão os resultados – disse sobre Cristiano Ronaldo.

O meio-campista jogou com o argentino e o português por clubes, mas também teve a oportunidade de jogar ao lado de Neymar, pela Seleção Brasileira, como na Copa América de 2019 e em amistosos, e contou como o atacante foi importante para a formação.

+ Liverpool oferece valor astronômico para contratar Mbappé e entra na briga com Real Madrid, afirma programa espanhol

– A primeira vez que o vi foi na seleção, quando eu ainda estava no Grêmio, e foi uma pessoa que me ajudou muito. ‘Ney’ se preocupa muito com os outros e posso confirmar isso por experiência própria. E como jogador, todo mundo vê a qualidade que ele tem.

Aos 26 anos, Arthur vive um momento delicado na carreira. Após a cirurgia na coxa, em setembro de 2022, o jogador ficou de fora de praticamente toda a temporada, somando apenas 13 minutos em campo pelo Liverpool. Para recuperar a forma física, foi integrado ao sub-21 dos Reds.