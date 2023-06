Como o lateral Nathan lidou com afastamento do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 6:05 Compartilhe

O lateral Nathan foi cobrado por torcedores do Santos na saída de uma festa durante a madrugada da última terça-feira (27). A situação fez com que o clube afastasse o jogador, que está há dois jogos sem ser relacionado pelo Peixe.

COMO NATHAN REAGIU

O atleta de 21 anos ficou tranquilo com a situação. Ao Lance!, pessoas próximas desceveram Nathan como um sujeito de ‘cabeça boa’ e que zela pelo profissionalismo.

O lateral cumprirá a rotina de treinos estabelecida pela direção e comissão técnica, no CT Rei Pelé, separado do grupo de jogadores profissionais. Tanto o clube como o defensor aguardam propostas concretas de times interessados.

O L! apurou que Nathan vem recebendo sondagens ao longo dos últimos meses, mas não foi apresentada uma oferta oficial para o atleta deixar o Alvinegro Praiano.

O QUE ACONTECEU NA ÚLTIMA TERÇA

Nathan compareceu à uma festa organizada por Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid revelado nas categorias de base do Santos. Pessoas próximas ao atleta reiteraram que ele não estava alcoolizado ao deixar o local durante a madrugada, quando foi cercado por torcedores alvinegros. Não houve agressões. Clique aqui para ver os vídeos da saída da balada.

O lateral se apresentou no CT do Peixe no horário marcado. No local, ele foi chamado pela diretoria para uma conversa. Após reunião, Nathan foi liberado dos treinamentos.

O também lateral Lucas Pires estava com Nathan durante os protestos.

O LADO DO CLUBE

O Santos informou que a dupla será multada em 50% dos vencimentos, por motivos disciplinares. Nathan e Lucas Pires também treinarão separadamente do elenco até serem negociados.

– O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto – informou o clube, em nota.

O LADO DO ATLETA

O entendimento é que Nathan estava em horário de folga e livre para seguir sua vida particular, não tendo feito nada fora das regras. Ainda não há um consenso se o lateral judicializará o caso.

A reportagem do L! entrou em contato com a assessoria do atleta, mas foi informada que não haveria um posicionamento sobre a situação.

!FALA, PROFESSOR!

– O recado que eu dei na minha apresentação para com eles foi de comprometimento. Com o clube, com o Santos, passar a ter um comportamento de excelência fora de campo também – disse Paulo Turra, novo técnico do Peixe, sobre o ‘caso Nathan e Lucas Pires’. A declaração aconteceu na coletiva de imprensa de apresentação do treinador, na tarde da última terça-feira (27).