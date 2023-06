Como depositar com PIX na Betfair – Aprenda passo a passo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:17 Compartilhe

Já existe a possibilidade de fazer um PIX Betfair? Sim, a casa de apostas ampliou recentemente o seu catálogo de métodos de pagamento. Assim, a Betfair aceita PIX.

Então, se deseja saber como funciona o Betfair PIX e como efetuar um depósito na plataforma, fique conosco. Afinal, neste artigo especial, vamos explicar tudo que é essencial para quem quer utilizar este método de pagamento. Se você ainda não tem uma conta, cadastre-se com o código promocional Betfair.

Como apostar com PIX na Betfair?



Usar o PIX Betfair é bem fácil. E, agora que a Betfair aceita PIX, o apostador tem ainda mais facilidade na hora de completar uma transferência. Com ele, as pessoas podem fazer transferências de dinheiro de maneira instantânea.

Com o PIX Betfair, os apostadores esportivos poderão efetuar um depósito com PIX com toda a agilidade. Assim, terão como ter o dinheiro em sua conta rapidamente para colocarem apostas na plataforma. Nos guias rápidos a seguir, vamos informar como fazer um depósito.

Como fazer um depósito com PIX?



Quer saber como fazer um depósito PIX Betfair? Então, no tutorial abaixo, vamos explicar rapidamente como depositar via PIX no site:

1- Em primeiro lugar, faça login ou crie sua conta na Betfair e clique em depósito.

2- Na página “Meios de Pagamento Local”, selecione a opção PIX.

3- Seguindo no processo para fazer um Betfair PIX, preencha o seu CPF e o valor que deseja depositar. Então, pressione “Depósito”.

4- Na página que irá abrir com o QR Code, utilize a câmera do seu celular para efetuar o depósito. Ou, se já estiver navegando pelo seu smartphone, clique em “Copiar Código QR” e cole no aplicativo do seu banco.

5- Depois que concluir o depósito Betfair PIX, clique em “Voltar” na guia de pagamento. Ou então feche a janela.

6- Normalmente, o depósito via PIX na Betfair cai na hora. Entretanto, em alguns casos raros. Pode demorar até cinco (5) dias úteis para ser creditado na conta. Mas isso é uma exceção à regra.

Com os créditos em sua conta, após fazer o PIX Betfair, você já pode apostar.

Lembre-se que, ao fazer o seu primeiro depósito na Betfair, é possível aproveitar o bônus de boas-vindas para novos clientes. E, com o código promocional Betfair, fica tudo ainda mais simples. Em caso de dúvidas, contate o suporte da operadora.

Como fazer um saque com PIX?



Já explicamos como fazer o seu depósito. E sabemos que muitos usuários podem se perguntar: e o saque?

Infelizmente, a Betfair não aceita saques via PIX, oferecendo este método apenas para depósitos. Entretanto, isso não significa nem de longe que seu dinheiro não poderá ser retirado posteriormente.

Por exemplo, após depositar através do Betfair PIX, é possível efetuar o saque via transferência bancária direta. Então, vamos explicar rapidamente como completar esse processo:

1. Primeiramente, faça login em sua conta e clique no botão “Minha Conta” (o do ícone de perfil).

2. Em seguida, selecione a opção “Saques”.

3. Na aba “Meios de pagamento local”.

4. Então, preencha a quantia que deseja retirar da sua conta de apostas e clique em “Retirar”.

5. Preencha a ficha para transferência. Ou seja, coloque CPF, nome completo e selecione seu banco na lista. Posteriormente, preencha o número da agência, o número da conta bancária e escolha o tipo de conta (conta corrente ou conta poupança).

6. Por fim, “Confirmar” e aguarde até cinco (5) dias úteis para o saque cair em sua conta bancária.

É possível que, no futuro, a operadora aceite saques através de Bet Fair PIX. Então, fique de olho em nosso site para futuras atualizações. E, é claro, sempre olhe a própria plataforma da casa de apostas esportivas, onde as novidades saem em primeira mão.

Métodos de pagamento



Além do PIX Betfair, o site disponibiliza outros métodos de pagamento para seus clientes. Dessa maneira, as opções para efetuar depósitos e saques são vastas.

A fim de te informar quais métodos de pagamento estão presentes na casa de apostas esportivas, preparamos este tópico. Assim, poderá ter mais alternativas se não quiser fazer um depósito.

Logo abaixo, listamos algumas formas de pagamento que a empresa de apostas oferece em sua plataforma:



– Boleto bancário

– Transferência bancária local

– Cartão pré-pago (AstroPay Card)

– Sistemas/carteiras eletrônicas (como Pay4Fun, ecoPayz, MuchBetter, Neteller e Skrill)

– Cartões de crédito (Visa e Mastercard)

O boleto bancário, por exemplo, é um grande método para quem não deseja depositar via transferência bancária ou via PIX. Igualmente, há as carteiras eletrônicas, sempre muito práticas para quem gosta de utilizá-las.

Com a finalidade de conhecer todos os métodos presentes, consulte o site da empresa de apostas Betfair. Além disso, em caso de dúvidas sobre métodos de pagamento ou outro assunto, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da operadora.

Perguntas Frequentes – Dúvidas sobre apostar com PIX na Betfair



Agora que você já sabe que a Betfair tem PIX, você pode ter outras dúvidas sobre PIX Betfair ou código promocional Betfair. Por isso, preparamos uma seção com as perguntas mais frequentes (FAQs) e suas respostas.

Tem como fazer PIX na Betfair?



Sim, a Betfair aceita PIX como método de depósito e você pode utilizar esta opção quando quiser.

Quanto tempo demora para cair o PIX na Betfair?



Quer saber PIX Betfair demora quanto tempo? Normalmente, o depósito é instantâneo. Entretanto, em alguns poucos casos, pode demorar até cinco dias úteis para ser compensado.

Quanto depositar no Betfair?



Para depósitos através de Betfair PIX pode depositar entre R$50 e R$9.900 por transação. Mas você deve depositar apenas o quanto puder usa. Então, aposte com responsabilidade e não coloque em risco o que você não pode perder.

Qual o melhor método de pagamento da Betfair?



Esta é uma pergunta que não tem uma resposta correta. Afinal, o melhor método é aquele que mais se encaixa nas suas necessidades. Contudo, o PIX Betfair é uma ótima opção para depósitos instantâneos.

Quais são as taxas de transferência? Há alguma?



Esta casa de apostas não cobra taxas sobre depósitos ou saques. Contudo, eventualmente pode haver cobrança da empresa intermediadora, do seu banco ou operadora de cartão.

Qual é o depósito/saque mínimo?



O depósito e saque mínimos variam dependendo do método. Para mais informações, consulte o site.

Qual é o tempo de transferência para depósito e saque?

O tempo de transferência também varia de acordo com o método. Ele pode tanto ser instantâneo quanto demorar alguns dias úteis.

Como cancelar um saque?



Para saber informações sobre cancelamento de saque, entre em contato com o suporte da operadora.

Quais moedas estão disponíveis no site?



No Brasil, a plataforma trabalha com as seguintes moedas: Real Brasileiro (BRL) e USD.

É seguro apostar com PIX?



Com toda a certeza é seguro fazer um depósito e apostar. Afinal, o método de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil (BCB) é seguro e o site também.

Então, se quiser abrir uma conta, depositar com PIX e aproveitar o código promocional Betfair, vá em frente.

