Como apostar na Copa do Mundo Feminina 2023

Está buscando opções para apostar na Copa do Mundo Feminina 2023? Quem está interessado no assunto deve conhecer como a competição funciona, seus favoritos e muito mais. Assim, continue lendo para descobrir.

Copa do Mundo Feminina 2023: origem, formato e maiores times

Em contraste à versão masculina, a Copa do Mundo Feminina é uma competição relativamente recente. Com sua primeira edição disputada em 1991, representou um marco para o futebol feminino. Na verdade, foi uma mudança positiva para o esporte, de forma geral.

Assim, o campeonato representou um grande avanço. Anteriormente, apenas eventos considerados não oficiais já tinham ocorrido, como a Martini & Rossi Cup.

A primeira seleção a vencer o torneio foi a dos Estados Unidos. Ela também acumula o maior número de troféus: foram 4 até agora, sendo inclusive a atual campeã. Os outros três países que já alcançaram o topo foram Alemanha, Noruega e Japão.

Sobre o Brasil, a seleção brasileira ainda não conquistou nenhum título. Como melhor resultado, o time ficou em segundo lugar na Copa de 2007, quando perdeu para a Alemanha por 2 a 0.

Pulando para a atualidade, o atual formato da Copa do Mundo Feminina foi modificado, com a edição de 2023 sendo a primeira a contar com 32 seleções. Além disso, será disputada na Nova Zelândia e na Austrália.

Assim, é disputado de forma bem semelhante a Copa Masculina. No início, 8 grupos de quatro times disputam a classificação, com apenas dois passando.

Depois, 16 seleções competem pelas oitavas de final, reduzindo para 8 nas quartas, 4 nas semi e, finalmente, 2 disputando a grande final. Também, o terceiro lugar é disputado pelos dois times eliminados nas semifinais.

Para quem vai apostar na Copa do Mundo Feminina 2023, é importante saber que ela começará em 20 de julho e terá sua final em 20 de agosto. Na primeira partida, a disputa será entre Nova Zelândia e Noruega.

Como escolhemos os sites para apostar na Copa do Mundo Feminina 2023

Para apostar na Copa do Mundo Feminina 2023, é preciso ter muito cuidado com qual plataforma será usada. Para ajudar quem está com dúvidas, resolvemos explicar como selecionamos um bom serviço.

O primeiro passo é conferir se o serviço cobre a Copa do Mundo Feminina. Apesar de cada vez mais popular, nem todas as casas de apostas oferecem um bom número de mercados para a competição.

Conferimos também se as odds são compatíveis com os favoritos e azarões. É preciso avaliar e comparar se os ganhos potenciais são interessantes, com boas oportunidades para quem vai apostar na Copa do Mundo Feminina 2023.

Além disso, é preciso saber se a plataforma é segura. Isso pode ser visto pela presença de licença de funcionamento, métodos conhecidos de pagamento e recursos de segurança, como HTTPs.

Por fim, é importante conferir se o site oferece bônus e ofertas para quem vai apostar no torneio. Isso inclui desde saldo extra para o primeiro depósito até apostas grátis. Inclusive, é interessante buscar por promoções exclusivas para a competição.

Nossa seleção de melhores ofertas para a Copa do Mundo Feminina 2023

Apostar na Copa do Mundo Feminina 2023 já é algo interessante. Veja uma seleção das melhores ofertas para o torneio:

– bet365: a casa de apostas esportivas oferece um bônus, com o saldo extra podendo ser usado em diferentes tipos de apostas na Copa do Mundo Feminina 2023. Confira os detalhes no site.

– Betano: a Betano oferece diversos mercados para apostas na Copa. Para novos jogadores, é possível ativar um bônus de boas vindas de 100% até R$500. Esse bônus pode ser usado de várias formas, tanto em apostas pré-jogo, como em apostas ao vivo;

– Pixbet: o Pixbet oferece odds bem interessantes nos vários jogos da Copa do Mundo Feminina. É possível apostar em diversos resultados, desde o placar da partida, até as estatísticas que as jogadoras terão durante o jogo;

– KTO: o bônus da KTO é diferente da maioria das ofertas de apostas esportivas. Ao se cadastrar por lá, o jogador recebe 100% do seu primeiro depósito com o formato de aposta segura. Desse modo, o apostador pode receber de volta o valor, se perder;

– Betmotion: a Betmotion oferece um bônus para apostas esportivas de 150% do depósito inicial. A oferta gera até R$200 em saldo extra e possui regras de uso bem claras. Assim, o apostador pode adaptar suas estratégias para cumpri-las da melhor forma.

As promoções acima podem ser usadas não só na Copa do Mundo Feminina, mas também em qualquer outro evento ou esporte. Por isso, é interessante conferir os Termos e Condições (T&C) de cada um, tendo em vista que todos possuem regras.

Mercados para apostar na Copa do Mundo Feminina 2023

Quem já tem experiência apostando no futebol, ou em apostas esportivas no geral, não terá dificuldade para escolher boas opções nesse torneio. Assim, sendo uma Copa do Mundo, costuma ter mercados únicos e odds bem interessantes.

Começando pelos mais tradicionais, é possível apostar em diversos possíveis placares. Isso inclui desde qual time vai vencer até apontar o placar exato da partida. Ainda, é possível selecionar opções duplas, como “Time X vencerá ou o jogo terminará em empate”.

Fora isso, também há os handicaps. São opções de apostas esportivas com odds mais elevadas e que colocam uma vantagem ou desvantagem para um dos lados. Por exemplo, equipe Y terá que vencer com 2 gols de diferença ou mais para o apostador vencer.

Ademais, é possível palpitar em diversos outros possíveis resultados. Escanteios, chutes a gol, número de cartões, se alguma jogadora será expulsa e assim em diante.

Como adicional, algumas casas permitem apostar em mercados de longo prazo. São opções em que o resultado só é atingido ao final do torneio, o que leva mais tempo e culmina em odds mais altas.

Código de bônus para a Copa do Mundo Feminina 2023

Não é preciso usar código promocional para ativar códigos de bônus para a Copa do Mundo Feminina 2023. Na verdade, o apostador só precisa se registrar em cada um dos serviços e cumprir o requisito de aposta inicial.

Vale dizer que todas as promoções possuem um conjunto de regras a serem cumpridas. A principal delas costuma ser o requisito de saque. Ela exige que o jogador faça um determinado número de apostas ou atinja um valor apostado antes de fazer a primeira retirada.

Ainda, alguns serviços oferecem outros tipos de promoções para quem já tem uma conta. Por exemplo, sites com multiplicadores de apostas elevam os ganhos do jogador em certos tipos de palpites.

Já outros serviços disponibilizam cashback, programa de fidelidade e até mesmo promoções exclusivas para a competição. Por exemplo, ofertas em que o jogador obtenha um valor extra para usar em apostas na Copa do Mundo Feminina 2023.

Ofertas para a Copa do Mundo 2023 para usuários já registrados

Quem já é registrado costuma ter dificuldades para encontrar promoções que se encaixem no seu estilo. Entretanto, alguns serviços disponibilizam promoções bem interessantes.

Uma das principais é conhecida como “Programa de fidelidade”. É uma oferta em que o apostador recebe vantagens conforme continua apostando na casa de apostas.

Outro tipo de promoção comum para quem já é registrado é o reembolso de perdas. São ofertas em que o jogador recebe parte ou o total das apostas perdidas em determinado período, como durante a semana, o mês ou durante quinze dias. São boas para estratégias de longo prazo.

Odds da Copa do Mundo Feminina 2023

As odds Copa do Mundo Feminina 2023 de cada mercado são os números responsáveis por multiplicar a aposta do jogador, gerando os retornos. Além disso, elas refletem quão improvável ou arriscado um resultado é.

Assim, as casas de apostas costumam usar diversos parâmetros para defini-las. Isso inclui desde estatísticas de campeonatos passados até qual time é considerado favorito pelos apostadores.

No caso da Copa do Mundo Feminina, é preciso ficar atento para saber quais cotações são melhores. Nesse sentido, é importante buscar equilibrar possíveis riscos com o retorno que aquela aposta pode gerar para sua conta.

Perguntas Frequentes: apostar na Copa do Mundo Feminina 2023

Para finalizar nosso texto, confira as principais dúvidas dos apostadores. As respostas foram coletadas através de pesquisa e fontes oficiais.

Como posso me cadastrar para apostar na Copa do Mundo Feminina 2023?

Primeiramente, é preciso ter 18 anos ou mais. Depois, basta escolher um dos sites da nossa lista e preencher o formulário de registro.

Quem pode ativar bônus de apostas?

Para ativar as promoções da lista, é preciso se registrar no site e fazer um depósito no valor exigido pelas regras.

Quando a Copa do Mundo Feminina 2023 vai começar?

O primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina 2023 será no dia 20 de julho, entre Nova Zelândia e Noruega.

Onde posso assistir a Copa do Mundo Feminina 2023?

Na televisão aberta, a Copa do Mundo será transmitida pela Rede Globo. Já no streaming, é possível assistir pelo Globo Play. Na TV fechada, a transmissão será pelo SporTV.