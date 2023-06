Comitê que fiscaliza o Mineirão já tem segunda reunião marcada; gramado é a principal preocupação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 13:55 Compartilhe

O Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, criado para, entre outras funções, fiscalizar o contrato da Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, com o Governo de Minas Gerais, já tem uma segunda reunião marcada. O próximo encontro está marcado para o dia 21 de julho, e terá como principal pauta debater a qualidade do gramado do Gigante da Pampulha.

– Obrigatoriamente, uma das principais preocupações é o gramado, uma vez que ele vai dar condição de o Mineirão ser, de fato, o palco do futebol. Temos acompanhado de perto o esforço da concessionária em relação ao remanejamento de eventos e vamos continuar cumprindo nosso papel e vamos fazer uma nova rodada da reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer no final de julho, um compromisso da reunião que fizemos lá em maio – confirmou o secretário Pedro Bruno, em entrevista à Rádio Itatiaia.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Recentemente, o estádio divulgou uma nota na qual promete remanejar eventos musicais que seriam realizados no gramado para outros espaços, com intuito de preservar o gramado para as partidas de futebol. A Minas Arena, desde então faz seguidas reuniões com as produtoras dos shows para que isso seja viabilizado.

A precariedade do gramado do Mineirão é alvo de constantes reclamações de Atlético-MG e Cruzeiro. Apesar de ter feito apenas um jogo como mandante no estádio nesta temporada, o América-MG também já criticou o campo. No próximo domingo, 02 de julho, o Gigante da Pampulha será palco do clássico entre Galo e Coelho, pela 13ª rodada do Brasileirão.