Comentarista detona Richarlison após amistoso da Seleção Brasileira: ‘Meia boca para Brasil e Europa’

Richarlison foi o principal alvo da torcida na internet e também de jornalistas após a vitória do Brasil sobre Guiné, neste sábado, na Espanha, partida em que o jogador passou em branco. O camisa 9 da Seleção Brasileira acabou sendo duramente criticado pelo comentarista Nilson Cesar, da Jovem Pan, que classificou o atacante como “muito fraco e limitado” e com “qualidade pequena”.

– Eu acho que o Richarlison é jogador meia boca para o Brasil e na Europa. Qualidade técnica do Richarlison é bem pequena. Jogador muito fraco e limitado. Não vejo nada de excepcional nesse cara. Ele não é um grande jogador na Europa, é razoável. É que tem cara que dá sorte – disparou.

O comentarista disse também que jogar na Europa engloba outros fatores além do que ser bom jogador de futebol e, por fim, deu uma nota para o futebol do atacante.

– Isso daí não é ser só bom jogador, é ter bom empresário. É uma serie de fatores que contribuem para uma transferência para o futebol europeu. Eu acho que o Richarlison é nota seis no Brasil e nota seis na Europa. Não muda em nada – concluiu.

#Canelada | Richarlison é a MELHOR OPÇÃO para ser TITULAR da seleção brasileira?@nilsoncesarjp – "Eu acho o Richarlison MEIA BOCA para o Brasil e para Europa. Eu não vejo NADA de EXCEPCIONAL. É um jogador RAZOÁVEL" pic.twitter.com/GV73SVOW4F— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 17, 2023

CRITICAS DA TORCIDA

O atacante Richarlison se tornou o assunto mais comentado do Twitter após perder um “gol feito” contra Guiné no amistoso da Seleção Brasileira deste sábado. O jogador, que havia dito antes da partida que era o dono da camisa 9, foi ironizado por estar na posição de “homem gol” e não viver uma fase de artilheiro com a amarelinha e no Tottenham, seu clube.

– Aqui na Seleção todos sabem que eu sou o homem gol. Não tem o que escolher, 9 é minha – disse Richarlison, na coletiva de imprensa pré-jogo.

Depois de vencer Guiné, a Seleção Brasileira terá mais um amistoso nesta Data Fifa, que será disputado contra Senegal, em Lisboa, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília). A partida será disputada em Portugal, na cidade de Lisboa, no estádio José Alvalade.

