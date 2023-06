Comentarista da Globo rasga elogios ao Botafogo: ‘É campanha de campeão’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:19 Compartilhe

Após a vitória do Botafogo, no programa “Bom Dia Rio” desta segunda-feira (26), o comentarista André Loffredo rasgou elogios a campanha do Alvinegro no Brasileirão. Segundo ele, o clube carioca possui uma campanha de campeão e elogia postura da equipe “jogou com tranquilidade”.

– É campanha de campeão, de liderança consistente. Time que joga firme, não tem receio de qualquer adversário. O Palmeiras é um dos melhores da América do Sul, quase invencível em seu estádio, o Botafogo jogou com tranquilidade, como se estivesse frente ao seu torcedor, aliás boa torcida lá, fazendo festa no final. – disse o comentarista.

– Realmente, é uma campanha surpreendente, porque o time tem bons elementos, é bem dirigido, mas ninguém esperava que nesse momento teria sete pontos de diferença e enfrentasse o Palmeiras quebrando sequência de 31 jogos de invencibilidade. Em 2022, o Botafogo levou 25 rodadas para fazer 30 rodadas, esse ano estamos na 12ª. Que campanha – falou André.

Além de exaltar a campanha, o jornalista também elogiou bastante os jogadores pela atuação no jogo de domingo.

– Tem defesa segura, com Lucas Perri, Adryelson jogando demais, Victor Cuesta também, foi segurando até surgir oportunidade. Surgiu com Tiquinho Soares, belo gol. É artilheiro do campeonato e um dos melhores jogadores, se não o melhor da competição. O Palmeiras teve um gol anulado e quando chegou o Perri mostrou segurança. – finalizou o Loffredo

