Comentarista compara ao Flamengo e vê Botafogo ’em melhores condições’ para brigar com Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:48 Compartilhe

O Botafogo teve uma 11ª rodada praticamente perfeita no Brasileirão, com vitória sobre o Cuiabá e derrotas de Palmeiras e Flamengo, adversários próximos na tabela. O jornalista Breiller Pires, inclusive, vê o Alvinegro melhor preparado para buscar o título do que o rival carioca.

Breiller abordou a competição com o Palmeiras pela taça do torneio nacional no “SportsCenter”, da ESPN, e disse ver a equipe de Luís Castro melhor preparada para a briga do que o Flamengo.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

– Hoje, a gente enxerga o Botafogo em melhores condições de competir com o Palmeiras do que o Flamengo – avaliou o comentarista.

Segundo Breiller, o trabalho de longo prazo de Luís Castro à frente do Botafogo pode fazer toda a diferença no confronto direto entre as equipes, programado para o próximo fim de semana.

+ Com gol de pênalti de Tiquinho Soares, Botafogo vence Cuiabá e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

Além disso, o jornalista afirmou que a compreensão das características do futebol brasileiro por parte do técnico ajudaram a firmar o planejamento de longo prazo do clube carioca.

– Antes, a rivalidade era essa que você falou, entre palmeirenses e flamenguistas. Pelo trabalho de longo prazo e por um planejamento melhor executado, olha o tamanho do confronto entre Luís Castro e Abel (Ferreira) – destacou.

+ Luís Castro fala sobre reforços no Botafogo e critica comportamento da imprensa: ‘Nos tratam como incompetentes’

Por todos os motivos que destacou, Breiller afirmou que a torcida do Botafogo sentiria falta de Luís Castro em caso de saída. Recentemente, o técnico foi ligado a um suposto interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita — o time de CR7.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Então, por tudo isso, o torcedor do Botafogo precisa torcer muito pela permanência do Luís Castro – finalizou.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Botafogo chegou a 27 pontos no Campeonato Brasileiro, cinco a mais do que o segundo colocado Palmeiras — que perdeu para o Bahia.

+ ANÁLISE: apesar das dificuldades impostas, Botafogo se mantém aguerrido e eficiente em campo

Na 12ª rodada, as duas equipes farão um confronto direto programado para o próximo domingo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).