Comemorações do Dia Olímpico: COB faz campanha apresentando esportes para crianças de escolas públicas no Rio de Janeiro

Iniciando as comemorações do Dia Olímpico, o Comitê Olímpico Brasileiro fez uma ação com crianças de escolas públicas do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22). O evento chamado “Let’s Move” (Vamos nos mexer, na tradução para o português), tem intuito de inspirar crianças e adultos a tirarem um tempo diário para realizarem atividades físicas.

– O Dia Olímpico é um marco que sensibiliza todo o Movimento Olímpico e nos convoca a disseminar a importância da prática esportiva para a construção de uma sociedade mais ativa e saudável. O COB, com seus programas e ações, está totalmente engajado em difundir os valores olímpicos de respeito, amizade e excelência e, dessa maneira, não só incentivar o surgimento de novos atletas, como de cidadãos ainda mais conscientes – afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB.

O encontro foi realizado no Sesc Madureira e ofereceu uma oportunidade de experimentação das modalidades de atletismo, boxe, breaking, basquete 3×3, judô e tênis de mesa para alunos do 6º ano de sete GEOs: Fernando de Azevedo (do bairro de Santa Cruz), Nicarágua (de Realengo), Juan Antonio Samaranch (de Santa Teresa), Felix Mieli Venerando (do Caju), Nelson Prudêncio (da Ilha do Governador), Dr. Sócrates (de Guaratiba) e Martin Luther King (do Estácio).

Além dessas atrações, houve uma conversa com Rosângela Santos, medalhista olímpica em Pequim 2008, que destacou a sua felicidade ao ver meninos e meninas em contato com o esporte

– É muito importante para as crianças estarem inseridas no esporte, conhecendo os valores olímpicos. Quem sabe não estão aqui novas ‘fabiana murer’, novos ‘alison dos santos’ e grandes atletas de outras modalidades? Estou me vendo aqui neles, porque comecei praticamente na idade deles, moro aqui perto do local do evento, sou de comunidade. Hoje estou aqui com 32 anos, medalhista olímpica, buscando minha quinta participação em Jogos Olímpicos. Fiquei muito feliz pelo convite do COB e quero aproveitar para inspirar essas crianças – alegou a primeira brasileira a correr os 100m abaixo de 11s