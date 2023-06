Começo, gravidez e polêmicas: A linha do tempo da relação entre Neymar e Bruna Biancardi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 8:00 Compartilhe

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar passou por uma grande confusão nos últimos dias. Após uma influenciadora revelar um suposto affair com o jogador, o craque do PSG pediu desculpas à namorada na última quarta-feira (21). O Lance! relembrou o romance entre o casal desde o início, em 2021.

Neymar e Bruna Biancardi começaram a se encontrar em meados de 2021, ainda durante a pandemia da covid-19. Os dois foram flagrados por paparazzis em um passeio de barco na ilha de Formentera, na Espanha. Meses depois, em janeiro de 2022, os dois assumiram romance com uma foto no stories do Instagram.

Em relacionamento discreto nas redes sociais, Neymar e Bruna continuaram os encontros, mas o namoro chegou ao fim em agosto de 2022. O término foi confirmado por Bruna Biancardi nas redes sociais. Na época, a influenciadora não explicou o motivo, mas negou uma suposta traição do jogador.

Alguns meses depois, novas fotos começaram a circular na internet com os dois juntos novamente, em Paris. Em janeiro deste ano, Biancardi confirmou a volta do casal. Semanas depois, a modelo ganhou uma declaração de Neymar e uma grande festa de aniversário organizada pelo atleta.

No dia 18 de abril, os dois usaram as redes sociais para anunciar gravidez, com um texto carinhoso escrito por Bruna. Tudo parecia correr bem na vida do casal, mas os últimos dias mostraram o contrário. A influenciadora Fernanda Campos revelou ter ficado com o jogador um dia antes do dia dos namorados.

Após o suposto affair, o jornalista Erlan Bastos afirmou que o casal teria um acordo para Neymar se relacionar com outras mulheres. Bruna Biancardi se revoltou com a notícia e chegou a discutir com o repórter nas redes sociais. O capítulo mais recente da história é o pedido de desculpas do jogador.

No texto, Neymar admite ter errado e se declara para a namorada. A publicação teve grande repercussão nas redes sociais e várias personalidades famosas mandaram mensagens de apoio e carinho ao jogador. Bruna, no entanto, ainda não se pronunciou após o desabafo do atleta.

A ver os próximos capítulos…