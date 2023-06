Com Wellington Rato e Luan titulares, São Paulo está escalado para enfrentar o Athletico-PR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 18:07 Compartilhe

São Paulo está escalado para enfrentar o Athletico-PR, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. A escalação do Tricolor, por sua vez, contará com algumas mudanças.

Sem Arboleda, convocado, Diego Costa assume o lugar do equatoriano na zaga ao lado de Beraldo. No meio de campo, sem Pablo Maia e Michel Araujo, Rodrigo Nestor e Luan voltam à titularidade. Além disso, Alisson começará a partida no banco de reservas, dando espaço para Wellington Rato.

Desta forma, o São Paulo vai a campo com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Embora esteja treinando com o restante do elenco, Alexandre Pato ainda não foi relacionado. No banco de suplentes, estão Young, Alisson, Rodriguinho, Méndez, David, Alan Franco, Luan, Marcos Paulo, Raí Ramos, Patryck, Nathan e Pedro Vilhena.

