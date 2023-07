Com titulares sondados pelo Flamengo, time russo coloca meia do São Paulo na mira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 15:25 Compartilhe

O Flamengo negocia as contratações de Claudinho e Wendel. Isso é conhecido já. O que veio à tona nas últimas horas é que, em vias de aceitar a proposta do time carioca por dois dos principais meias de seu elenco, o Zenit, da Rússia, abriu o radar para buscar reposições. E um dos alvos que entrou na mira é o de Rodrigo Nestor, uma das principais revelações atuais das categorias de base do São Paulo.

A informação, divulgada inicialmente pela ‘ESPN’ foi confirmada ao Lance! por fontes consultadas. Segundo apurado, o clube russo sondou valores por uma eventual contratação de Nestor com o empresário André Cury, que cuida da carreira do jogador e tem bom trânsito com a diretoria do Zenit.

A condicionante prioritária, contudo, é a de que o negócio se desenrolaria para uma proposta oficial apenas se a negociação dos dois brasileiros com o Flamengo se concretizar.

Nestor integra um grupo de revelações de Cotia que estão na lista de ‘jogadores fundamentais’ do técnico Dorival Júnior. Ao lado dele, o zagueiro Beraldo e o volante Pablo Maia são peças que o São Paulo atendendo o treinador, aceita negociar apenas se a proposta for extremamente lucrativa para o clube do Morumbi.

Por Maia, por exemplo, o Tricolor já recusou nesta janela uma proposta de transferência do West Ham, da Inglaterra. Definiu o valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões) como valor inicial para se iniciarem as conversas.

No time profissional do São Paulo desde 2019, Nestor já recebeu sondagens neste ano do Fenrebahçe, da Turquia. Antes da abertura da janela, os europeus procuraram o clube do Morumbi dispostos a abrirem negociações. Mas as tratativas não avançaram.

A previsão orçamentária para este ano aprovada pelo Conselho Deliberativo no fim do ano passado estimou R$ 135 milhões como meta a ser cumprida com vendas de jogadores.

Desde o início do ano, contudo, apenas um jogador dentro desse perfil acabou negociado pelo Tricolor: o atacante Newerton, que nunca atuou nos profissionais, vendido na última semana ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões).

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

30/7 (domingo) – Bahia – 11h* – Morumbi – Brasileirão

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas -0 Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30 – Maracanã – Brasileirão

*horários de Brasília (DF)