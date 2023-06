Com retorno importante, Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Bahia; veja provável time

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:14 Compartilhe

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (20), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Bahia que acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do treino foi o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, que voltou da seleção paraguaia.

No campo, os jogadores começaram com um trabalho de enfrentamentos. Na sequência, foi colocado em prática um recreativo e, por fim, os atletas, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, aprimoraram jogadas de bola parada.

Apesar do retorno de Gómez, Abel não deve poder contar com Weverton, Raphael Veiga e Rony, que disputam o amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal nesta terça, em Lisboa, e Piquerez, que está com a seleção uruguaia e enfrenta Cuba nesta quarta, em Montevidéu. Logo, esses jogadores devem receber descanso visando o duelo do domingo (25) diante do Botafogo, no Allianz Parque, que vale a liderança do Brasileirão.

Ainda, a expectativa é que o zagueiro Murilo, recuperado de luxação no ombro, esteja entre os relacionados para a partida contra o Tricolor de Aço. Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia é: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Luis Guilherme); Artur, Dudu e Endrick (López).

O elenco alviverde embarca nesta tarde para a capital baiana. Já classificado para as oitavas de final da Libertadores e e nas quartas da Copa do Brasil, o Palmeiras é o atual segundo colocado do Brasileirão com 22 pontos, sendo o único invicto após dez rodadas disputadas. A diferença para o líder Botafogo é de apenas dois pontos.

