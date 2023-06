Com retorno do público na Sul-Americana, Santos tenta evitar pior sequência como mandante neste século

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:25 Compartilhe

O Santos terá a volta do seu torcedor diante do Blooming (BOL), pela Copa Sul-Americana. Eliminado de forma precoce da competição continental, além de cumprir tabela, o Peixe terá a tarefa de impedir um recorde negativo.

Da atual fase de dez jogos sem vencer, seis foram disputados na Vila Belmiro. No século XXI, essa já é a segunda pior sequência do clube como mandante. São três empates e três derrotas no período.

A pior também ocorreu na gestão do presidente Andres Rueda. Em 2022, o Santos ficou sete partidas sem triunfar dentro da sua própria casa. No período, o Peixe empatou contra Ceará, Banfield, Internacional, RB Bragantino e Deportivo Táchira, e perdeu diante de Palmeiras e Flamengo.

Se um resultado positivo não aparecer frente ao Blooming, o Peixe irá empatar o número de jogos sem ganhar e, obrigatoriamente, ainda terá um histórico pior neste período de sete partidas.

PRESENÇA DE PÚBLICO

Apesar de estar sob efeito suspensivo de 30 dias sem poder contar com sua torcida, o Santos poderá ter sua torcida no estádio, pois trata-se de uma competição internacional organizada pela Conmebol, ou seja, o clube não precisa cumprir a medida tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com a força do torcedor, Paulo Turra fará sua estreia no comando do Alvinegro Praiano na busca de uma retomada na moral do elenco, junto da quebra das marcas negativas.

A GRANDE SEQUÊNCIA NEGATIVA DO PEIXE EM 2023

17/05/2023 – Santos 0 x 0 Bahia – Copa do Brasil – Vila Belmiro

20/05/2023 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão – Vila Belmiro

24/05/2023 – Santos 1 x 2 Audax Italiano (CHI) – Sul-Americana – El Teniente

28/05/2023 – Santos 0 x 2 Red Bull Bragantino – Brasileirão – Nabi Abi Chedid

31/05/2023 – Santos 1 x 1 Bahia – 3 x 4 pênaltis – Copa do Brasil – Fonte Nova

03/06/2023 – Santos 1 x 1 Internacional – Brasileirão – Vila Belmiro

06/06/2023 – Santos 1 x 2 Newell’s Old Boys (ARG) – Sul-Americana – Vila Belmiro

10/06/2023 – Santos 0 x 0 Coritiba – Brasileirão – Couto Pereira

21/06/2023 – Santos 0 x 2 Corinthians – Brasileirão – Vila Belmiro

25/06/2023 – Santos 2 x 3 Flamengo – Brasileirão – Vila Belmiro