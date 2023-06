Com retorno de meia, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para encarar o Liverpool-URU

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:12 Compartilhe

Após um dia de folga depois da derrota contra o Athletico-PR, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (26), no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Liverpool-URU, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores.

A novidade ficou pelo retorno de Fausto Vera. Desfalque nos dois últimos compromissos do Alvinegro com um trauma no tornozelo direito, o volante argentino participou sem restrições das atividades em campo e está novamente à disposição de Luxa.

Nesta segunda-feira (26), os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do Furacão fizeram um trabalho regenerativo, com atividades internas, no gramado e na caixa de areia. O restante do elenco realizou uma ativação física na academia, e Luxemburgo organizou uma atividade de enfrentamento de um contra um e, por fim, um treino em campo reduzido. Eles também foram para um último trabalho na areia.

Em situação complicada no Brasileirão – um ponto acima da zona do rebaixamento – Luxa vai priorizar o confronto contra o Bragantino, no domingo (2), e deve colocar um time reserva diante do Liverpool-URU. Uma provável escalação conta com: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato (Caetano), Murillo e Fábio Santos; Giuliano, Matheus Araújo (Cantillo) e Adson; Pedro, Giovane (Felipe Augusto) e Wesley.

Um empate nesta quarta-feira (28), na Neo Química Arena, garante o Timão no playoff da Sul-Americana.