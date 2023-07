Com renovação travada, PSG define preço para negociar Mbappé; confira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 10:40 Compartilhe

Um dos principais jogadores do mundo, o atacante Kylian Mbappé deve ser negociado por uma proposta milionária. Segundo a rádio ‘RMC’, o Paris Saint-Germain definiu que o jogador não será vendido por menos de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão), caso ele decida não renovar o contrato, válido até 2024.

A novela entre Mbappé e o PSG já se arrasta há algumas semanas. O jogador tem vínculo com o clube até junho de 2024 e comunicou que não pretende exercer a cláusula que lhe permitira renovar até 2025. A decisão do atacante impacta no planejamento do time francês que, para não perder Kylian de graça ao fim do contrato, terá de negociá-lo ainda nesta janela de transferências.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, já admitiu que não pretende deixar o jogador sair sem o clube receber uma bela compensação financeira.

“Nossa posição é muita clara. Se Kylian Mbappé quer ficar, nós queremos que Kylian permaneça. Mas ele precisa assinar um contrato novo. Não podemos deixar o melhor jogador do mundo atualmente sair de graça. É impossível. É um clube francês. Ele disse que não sairia gratuitamente. Se ele mudou de opinião, não é culpa minha”, declarou Nasser, nesta quarta-feira (5), em entrevista coletiva no novo CT do PSG, em Poissy.

Clubes interessados

Aos 24 anos, Mbappé é desejado por diversos clubes europeus. O principal deles é o Real Madrid, que segue esperando pacientemente pelo jogador. Conforme a imprensa europeia, o clube espanhol pensa em contratar o atacante somente em 2024, sem precisar pagar o valor estabelecido pelo PSG.

Além do Real Madrid, que já quase fechou a contratação do jogador em outras ocasiões, o Liverpool também desponta na lista dos interessados, mas deve correr por fora na briga com o clube espanhol.